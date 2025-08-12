Bàn thắng duy nhất của Thu Thảo mang về chiến thắng 1-0 cho tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan. Với kết quả này, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành ngôi nhất bảng A, gặp đội nhì bảng B (chưa xác định) ở bán kết.

Đánh giá về trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Tôi rất vui với chiến thắng này. Tôi không có gì để chê trách các cầu thủ, mà chỉ nhắc nhở một vài tình huống xử lý cá nhân chưa như mong muốn. Bóng đá là môn chơi tập thể.

Tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan 1-0. Ảnh: Đức Anh

Trận này Huỳnh Như tiếp tục không ghi bàn, nhưng tôi sử dụng Như đá chính vì một mục đích cụ thể. Dù không còn trẻ, Huỳnh Như vẫn thể hiện kinh nghiệm và khả năng kiến tạo vượt trội. Sau đó, tôi kéo cô ấy xuống chơi thấp hơn để Bích Thùy với tốc độ và sức mạnh, đảm nhận vị trí tiền đạo cắm, phát huy khả năng càn lướt.

Hiện tại Vạn Sự bị căng cơ đùi, Dương Thị Vân chấn thương dây chằng đầu gối từ trận trước, Thanh Nhã cũng có vấn đề về sức khỏe. Chắc chắn Dương Thị Vân không thể tiếp tục thi đấu ở giải này, nhưng Hải Linh thay thế tròn vai".

Sau 10 năm Thái Lan không có chiến thắng nào trước tuyển nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung cho biết trận này đội chủ nhà chơi phòng ngự chặt chẽ, các hậu vệ thi đấu kín kẽ, khiến đội bóng xứ Chùa vàng không thể phát huy sức mạnh như hai trận trước. Trận đấu cũng khiến ông Chung nhớ đến cảm xúc của trận chung kết SEA Games năm 2003.

Bên kia chiến tuyến, HLV Futoshi Ikeda của Thái Lan nói: "Tuyển nữ Việt Nam rất mạnh, nhưng nếu được gặp lại họ trong trận chung kết tại sân Lạch Tray, đó sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi cố gắng giành chiến thắng. Trận thua này mang lại nhiều bài học quý báu cho tuyển nữ Thái Lan".

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn