Trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc diễn ra hấp dẫn và kịch tính đến những phút cuối. Dù đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng chính các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh mới là người tận dụng cơ hội hiệu quả hơn để giành chiến thắng.
Ngay đầu trận, U22 Trung Quốc liên tục tạo sóng gió với những pha tấn công trực diện, buộc thủ môn Cao Văn Bình liên tiếp cứu thua xuất sắc, đặc biệt ở phút 28 khi anh khép góc kịp thời trong pha đối mặt với Behram Abduweli.
U22 Việt Nam chơi kín kẽ và phản công sắc bén, Thanh Nhàn suýt mở tỷ số cuối hiệp một nhưng không thể đánh bại thủ môn chủ nhà.
Sang hiệp hai, thế trận đôi công được đẩy cao. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, Phạm Minh Phúc đã tận dụng sai lầm của hàng thủ U22 Trung Quốc ở phút 81 để ghi bàn quyết định, giúp U22 Việt Nam thắng tối thiểu 1-0, một khởi đầu đầy hứng khởi tại Panda Cup 2025.
Ghi bàn:
U22 Việt Nam: Minh Phúc (81')
Đội hình xuất phát
U22 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Xuân Bắc, Văn Trường, Văn Khang, Công Phương, Võ Anh Quân, Thanh Nhàn, Quốc Việt
U22 Trung Quốc: Li Hao, Peng Xiao, Liu Haofan, Alex Yang, Bao Shinmieng, Xu Bin, Yang Haoyu, Kuai Jiwen, Chan Zheshi, Wang Bohao, Behram Abduweli
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 dành cho U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc. Sau đây 3 ngày, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán U22 Uzbekistan - đội đã để thua 0-2 trước U22 Hàn Quốc ở trận khai màn giải Panda Cup 2025.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
84'
Thêm một pha tấn công ăn ý nữa của U22 Việt Nam, tiền đạo vào sân thay người Bùi Vĩ Hào xâm nhập vòng cấm và bị ngã từ tác động của cầu thủ U22 Trung Quốc. Tuy nhiên trọng tài cho rằng không có lỗi của hậu vệ chủ nhà.
81'
Minh Phúc trừng phạt sai lầm của chủ nhà, mở tỷ số cho U22 Việt Nam
Văn Thuận có pha đột phá từ cánh trái, anh vượt qua cầu thủ áo đỏ rồi căng ngang. Hai cầu thủ U22 Trung Quốc liên tiếp phá bóng lỗi tạo cơ hội để Minh Phúc sút bóng cận thành tung lưới U22 chủ nhà.
77'
Vẫn đang là một thế trận giằng co của cầu thủ đôi bên, chưa có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Thậm chí U22 Việt Nam cầm bóng đến 61%.
70'
Cơ hội dành cho U22 Trung Quốc nhưng cú dứt điểm về góc gần của cầu thủ áo đỏ đưa bóng đi ra cạnh lưới.
63'
Ít phút vừa qua là sự lấn lướt của U22 Trung Quốc nhưng hàng thủ U22 Việt Nam vẫn chơi chắc chắn.
55'
Những phút đầu hiệp hai diễn ra sôi động, với thế trận đôi công hấp dẫn. U22 Trung Quốc muốn chiến thắng, trong khi các cầu thủ U22 Việt Nam cũng quyết tâm gây bất ngờ trận ra quân Panda Cup 2025.
49'
Những phút đầu hiệp hai, các học trò được dẫn dắt bởi HLV Đinh Hồng Vinh.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+1
Thêm một pha tấn công biên trái hiệu quả của U22 Việt Nam, lần này Khuất Văn Khang chơi cá nhân khi dứt điểm bằng chân phải - không thuận đi thiếu chính xác, thay vì chuyền bóng cho Quốc Việt.
44'
Thanh Nhàn bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số
Pha phối hợp cực kỳ ăn ý của U22 Việt Nam, Văn Trường chuyền bóng để Quốc Việt chọc khe một chạm cho Thanh Nhàn "xé toang" hàng thủ U22 Trung Quốc.
Đáng tiếc khi cú dứt điểm về góc gần của tiền đạo Ninh Bình FC không thắng được cánh tay của thủ môn Li Hao.
42'
U22 Việt Nam đẩy cao đội hình gây sức ép để tìm kiếm cơ hội, trong khi U22 Trung Quốc không còn duy trì được sự lấn lướt.
36'
Ít phút vừa qua, U22 Việt Nam bắt đầu có những pha uy hiếp khung thành U22 Trung Quốc dù chưa thật sự nguy hiểm.
30'
Thêm một lần nữa hàng thủ của U22 Việt Nam bị khoan phá, cơ hội ngon được đồng đội trao cho Behram Abduweli nhưng cầu thủ này không thể đánh được thủ môn Văn Bình trong pha đối mặt.
22'
U22 Việt Nam đang nhường thế trận cho đối thủ, tổ chức phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công.
17'
Cao Văn Bình cản phá xuất sắc
Sau khi hậu vệ U22 Việt Nam đánh chặn thành công cú sút của đối phương, cầu thủ U22 Trung Quốc khác lập tức đá bồi về góc gần nhưng thủ môn Cao Văn Bình xuất sắc cản phá chịu phạt góc.
8'
Khung thành của U22 Việt Nam bị đe dọa bởi tình huống cầu thủ U22 Trung Quốc treo bóng vào vòng cấm. May cho đội bóng áo trắng khi không có cầu thủ nào của U22 Trung Quốc chạm được vào bóng.
3'
U22 Việt Nam nhập cuộc tự tin, Thanh Nhàn mang về cho đội nhà quả phạt ở sát đường biên trái. Bóng được treo vào vòng cấm để đồng đội đánh đầu đưa bóng đi không trúng đích.
18h35
Tổ trọng tài người Trung Quốc là những người điều hành trận đấu này. Trọng tài chính Shen Yinhao thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h28
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Ở trận đấu này, U22 Việt Nam ra sân với trang phục màu trắng, trong khi chủ nhà U22 Trung Quốc mặc trang phục màu đỏ.
18h10
Cầu thủ hai đội U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc
Thông tin lực lượng
U22 Trung Quốc: Wang Bohao là cầu thủ duy nhất thi đấu ở nước ngoài.
U22 Việt Nam: Văn Trường, Văn Hà, Đình Bắc, Minh Phúc, Lê Viktor chỉ đến 1 ngày trước khi trận đấu bắt đầu.
Nhận định trước trận
Giải Panda Cup 2025 do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức sẽ diễn ra từ 12 đến 18/11 tại Thành Đô, quy tụ bốn đội U22 hàng đầu châu lục: Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc. Đây được xem là cữ dượt quan trọng hướng tới VCK U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.
Với U22 Việt Nam, giải đấu này là cơ hội quý giá để HLV Đinh Hồng Vinh rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi. Đội hình hiện tại quy tụ nhiều gương mặt trẻ triển vọng như Khuất Văn Khang, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thanh Nhàn, cùng sự trở lại đáng chú ý của Bùi Vĩ Hào sau chấn thương dài hạn. Tuy nhiên, một số cầu thủ trụ cột như Văn Trường và Đình Bắc vắng mặt ở trận ra quân vì hội quân muộn.
Đối thủ đầu tiên của Việt Nam – U22 Trung Quốc – được đánh giá mạnh và đang sở hữu chuỗi 5 trận bất bại, song vẫn chưa từng thắng Việt Nam trong 3 lần chạm trán gần nhất. Với tinh thần hưng phấn và khát khao thể hiện, U22 Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên một trận cầu đáng nhớ để khởi đầu hành trình Panda Cup đầy kỳ vọng.