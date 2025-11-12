Trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc diễn ra hấp dẫn và kịch tính đến những phút cuối. Dù đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng chính các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh mới là người tận dụng cơ hội hiệu quả hơn để giành chiến thắng.

U22 Việt Nam thắng tối thiểu U22 Trung Quốc - Ảnh: Asean Football

Ngay đầu trận, U22 Trung Quốc liên tục tạo sóng gió với những pha tấn công trực diện, buộc thủ môn Cao Văn Bình liên tiếp cứu thua xuất sắc, đặc biệt ở phút 28 khi anh khép góc kịp thời trong pha đối mặt với Behram Abduweli.

U22 Việt Nam chơi kín kẽ và phản công sắc bén, Thanh Nhàn suýt mở tỷ số cuối hiệp một nhưng không thể đánh bại thủ môn chủ nhà.

Sang hiệp hai, thế trận đôi công được đẩy cao. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, Phạm Minh Phúc đã tận dụng sai lầm của hàng thủ U22 Trung Quốc ở phút 81 để ghi bàn quyết định, giúp U22 Việt Nam thắng tối thiểu 1-0, một khởi đầu đầy hứng khởi tại Panda Cup 2025.

Ghi bàn:

U22 Việt Nam: Minh Phúc (81')

Đội hình xuất phát

U22 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Xuân Bắc, Văn Trường, Văn Khang, Công Phương, Võ Anh Quân, Thanh Nhàn, Quốc Việt

U22 Trung Quốc: Li Hao, Peng Xiao, Liu Haofan, Alex Yang, Bao Shinmieng, Xu Bin, Yang Haoyu, Kuai Jiwen, Chan Zheshi, Wang Bohao, Behram Abduweli