Chiều 12/11, tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ), chuẩn bị cho trận gặp Lào, trong khuôn khổ lượt về bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ở buổi tập này, tuyển Việt Nam vẫn chưa đủ quân số, khi một vài cầu thủ phải tập riêng ở khách sạn. Đáng chú ý, tiền vệ Nguyễn Hai Long gặp chấn thương ở vai, hiện đang được theo dõi kỹ lưỡng.

Tuyển Việt Nam còn 1 tuần chuẩn bị trước trận gặp Lào, vì thế chấn thương của bất cứ cầu thủ nào cũng khiến HLV Kim Sang Sik phải đau đầu.

Hai Long là nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam.

Nếu Hai Long không kịp hồi phục, đây sẽ là tổn thất lớn với tuyển Việt Nam ở trận gặp Lào sắp tới. Dưới thời HLV Kim Sang Sik, tiền vệ Hà Nội FC có vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật cũng như lối chơi của đội bóng áo đỏ.

Ngoài Hai Long, thủ thành Đặng Văn Lâm cũng không xuất hiện ở buổi tập của tuyển Việt Nam vì chấn thương cơ đùi. Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang Sik triệu tập 3 thủ môn, và nếu Văn Lâm không thể thi đấu, cơ hội sẽ dành cho Đình Triệu và Văn Việt.

Tuyển Việt Nam có thêm 2 ngày tập luyện tại Phú Thọ, trước khi lên đường sang Lào vào ngày 15/11, chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào lúc 19h ngày 19/11. Ở lượt đi, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thắng 5-0.

Một số hình ảnh buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 12/11:

Xuân Son cười rất tươi khi trở lại với tuyển Việt Nam sau gần 1 năm vắng bóng.

Tuyển Việt Nam có 21 cầu thủ trong buổi tập chiều 12/11.

Thủ thành Văn Việt đang có phong độ tốt, rất quyết tâm ghi điểm với HLV Kim Sang Sik.

Xuân Mạnh khẳng định mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành trọn 3 điểm trước Lào.

Quang Hải có buổi tập đầu tiên cùng tuyển Việt Nam.

Trước đó anh nghỉ ngơi tại khách sạn sau khi hội quân cùng đội.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Lào.

