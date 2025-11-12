Sau lượt trận đầu tiên tại Panda Cup 2025, U22 Việt Nam với chiến thắng trước chủ nhà U22 Trung Quốc tạm xếp thứ hai sau U22 Hàn Quốc.

Đội bóng trẻ xứ kim chi vượt qua U22 Uzbekistan với tỷ số 2-0, do vậy hơn thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ở chỉ số phụ.

Bảng xếp hạng Panda Cup 2025