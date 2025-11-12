U22 Việt Nam vượt qua U22 Trung Quốc nhờ pha lập công duy nhất của Minh Phúc. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ra quân thuận lợi tại giải giao hữu Panda Cup 2025.
Sau lượt trận đầu tiên tại Panda Cup 2025, U22 Việt Nam với chiến thắng trước chủ nhà U22 Trung Quốc tạm xếp thứ hai sau U22 Hàn Quốc.
Đội bóng trẻ xứ kim chi vượt qua U22 Uzbekistan với tỷ số 2-0, do vậy hơn thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ở chỉ số phụ.
Bảng xếp hạng Panda Cup 2025
Dù bị U22 Uzbekistan cầm chân suốt hiệp đầu, U22 Hàn Quốc vẫn thể hiện đẳng cấp của đội bóng hàng đầu châu Á khi bùng nổ ở hiệp 2 để giành chiến thắng 2-0, trận khai màn Panda Cup 2025.
Viktor Lê, Nguyễn Đình Bắc và Minh Phúc phải tập hồi phục, nhưng vẫn sẵn sàng cùng U22 Việt Nam đá trận mở màn gặp U22 Trung Quốc tại CFA Team China Panda Cup 2025.
HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U22 Việt Nam chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng đối đầu Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan tại CFA Team China Panda Cup 2025.
U22 Việt Nam tham dự Panda Cup ở Trung Quốc không quá đặt nặng thành tích, bởi điều HLV Kim Sang Sik cần nhất ở đội là hoàn thiện hơn trong lối chơi tới cách vận hành.