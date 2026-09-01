Theo Carscoops, CEO Mazda - ông Masahiro Moro xác nhận, hãng sẽ thay đổi cả ngoại thất, nội thất và hệ thống truyền động của 4 mẫu SUV cỡ lớn của mình là CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90. Thông tin được ông Moro chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Chugoku Shimbun của Nhật Bản.

Mazda CX-70. Ảnh: Carscoops

Đáng chú ý, vị CEO mô tả quy mô nâng cấp là "chưa từng có" trong lịch sử sản phẩm của Mazda. Theo đó, Mazda muốn đưa nhóm SUV sử dụng nền tảng dẫn động cầu sau này trở thành những mẫu xe thể hiện vị thế cao cấp và đóng vai trò sản phẩm chủ lực của thương hiệu.

Doanh số hụt xa mục tiêu

Một trong những nguyên nhân chính khiến Mazda phải đẩy nhanh kế hoạch cải tổ là doanh số của nhóm SUV cỡ lớn không đạt như kỳ vọng.

Trong năm tài chính 2025, tổng doanh số toàn cầu của 4 mẫu xe SUV cỡ lớn CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90 đạt 150.637 xe, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 200.000 xe mà Mazda đề ra.

Mazda CX-80. Ảnh: Carscoops

Điều này rất đáng chú ý tại Mỹ, bởi đây là thị trường tiêu thụ hơn một nửa số xe thuộc nhóm SUV sử dụng nền tảng Large Platform của Mazda. Trong nửa đầu năm 2026, doanh số CX-90 giảm 24%, xuống còn 21.271 xe, trong khi CX-70 giảm tới 29%, chỉ đạt 5.974 xe.

Đến tháng 7, CX-70 tiếp tục giảm 25,8% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 1.187 xe. CX-90 cũng giảm 28,3%, còn 4.831 xe. Tính từ đầu năm, doanh số CX-70 và CX-90 tại Mỹ lần lượt giảm 28,1% và 25%.

Trước đó, Giám đốc tài chính của Mazda - ông Jeffrey Guyton cũng thừa nhận, hãng cần cải thiện hoạt động kinh doanh, đặc biệt tại Mỹ, đồng thời cho biết một số nâng cấp sản phẩm đang được phát triển.

Không chỉ đổi thiết kế, Mazda có thể làm mới cả động cơ

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch lần này là Mazda không chỉ thay đổi những chi tiết thông thường của một đợt nâng cấp giữa vòng đời.

Theo CEO Masahiro Moro, cả hệ thống truyền động cũng nằm trong diện được cải tiến với công nghệ Skyactiv-Z thế hệ tiếp theo và được kỳ vọng sẽ mở rộng sang nhiều dòng động cơ khác ngoài loại 4 xi-lanh. Đây có thể là thay đổi quan trọng nhất, nhằm cạnh tranh tốt hơn khi ngành công nghiệp ô tô đang tràn ngập các loại động cơ hybrid.

Mazda CX-90. Ảnh: Carscoops

Bên cạnh hệ thống động lực, ngoại thất và nội thất của CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90 cũng sẽ được thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, Mazda chưa công bố cụ thể các chi tiết cũng như thời điểm triển khai.

Trong số 4 mẫu SUV cỡ lớn, CX-60 hiện là dòng xe lâu đời nhất trong nhóm, ra mắt từ năm 2022, trong khi CX-70 mới được đưa tới thị trường Bắc Mỹ từ năm 2024.

Mazda cho biết, hãng muốn phát triển các mẫu xe này tiến sâu hơn vào phân khúc SUV cao cấp. “Chúng tôi sẽ phát triển và định vị những mẫu xe này trở thành sản phẩm chủ lực của Mazda mà mọi khách hàng đều nhận ra. Sẽ mất thời gian, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ thành công", CEO Masahiro Moro chia sẻ.

(Theo Carscoops)

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