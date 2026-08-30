Theo thông tin từ Creative Trend, Nhật Bản sẽ là thị trường cuối cùng nhận được bản nâng cấp 2027 cho dòng xe Toyota Land Cruiser LC300, theo kế hoạch xe sẽ được bán từ ngày 16/9. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động khi Toyota loại bỏ động cơ xăng V6 truyền thống để chuyển sang sử dụng hệ thống hybrid i-Force Max.

Toyota Land Cruiser loại bỏ động cơ xăng V6 truyền thống để thay bằng động cơ hybrid mạnh mẽ hơn. Ảnh: Toyota

Hệ thống này sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép, kết hợp mô-tơ điện tích hợp trong hộp số tự động 10 cấp. Tổng công suất đạt 457 mã lực, mô-men xoắn cực đại 790 Nm, trở thành cấu hình động cơ mạnh nhất từng được trang bị cho dòng xe Land Cruiser.

Công nghệ hybrid này được kế thừa từ mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX700h. Pin được bố trí dưới khoang hành lý khiến bình nhiên liệu giảm từ 80 xuống 68 lít, đồng thời trọng lượng xe tăng khoảng 170kg. Dù vậy, Toyota vẫn đảm bảo khả năng lội nước sâu 700mm nhờ thiết kế chống nước cho cụm pin.

Tại Nhật Bản, hệ truyền động hybrid chỉ dành cho hai phiên bản ZX và GR Sport. Cả hai đều có cấu hình 7 chỗ, màn hình giải trí 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, HUD, âm thanh JBL, ghế sưởi và thông gió cùng ổ điện AC 100V/1.500W.

Về ​​mặt cơ khí, phiên bản hybrid còn được nâng cấp lên hệ thống lái trợ lực điện (EPS) và gói an toàn Toyota Safety Sense được bổ sung tính năng hỗ trợ lái chủ động (PDA).

Dù là bản hybrid nhưng Toyota Land Cruiser LC300 vẫn đảm bảo khả năng lội nước lên tới 700mm. Ảnh: Toyota

Bên cạnh phiên bản hybrid, Toyota tiếp tục duy trì động cơ diesel V6 3.3L tăng áp kép, cho công suất 304 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm. Đáng chú ý, hãng bổ sung bản Land Cruiser 300 GX Diesel mới, trở thành lựa chọn có giá thấp nhất trong dòng xe.

Bản GX Diesel chỉ có 5 chỗ, nội thất bọc vải, đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí 8 inch, 6 loa và mâm hợp kim 18 inch. Trong khi đó, các phiên bản ZX và GR Sport diesel cũng chỉ có cấu hình 5 chỗ.

Theo số liệu rò rỉ, Toyota Land Cruiser 300 GX Diesel có giá từ 6,3 triệu yên (1,03 tỷ đồng), trong khi bản GR Sport Diesel lên tới 9,15 triệu yên (1,495 tỷ đồng). Với bản hybrid, giá dự kiến từ 9,801 triệu yên (1,6 tỷ đồng) cho bản ZX và 10,2 triệu yên (1,67 tỷ đồng) cho bản GR Sport.

Theo Carscoops

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