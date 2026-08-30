Dưới đây là một số mẫu xe đáng chú ý vừa được ra mắt thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 8:

Volkswagen ID. ERA 9X: Xe điện vẫn có động cơ xăng

Ngay từ đầu tháng 8, Volkswagen Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu ID. ERA 9X. Đây là mẫu SUV điện cỡ lớn lần đầu xuất hiện tại Việt Nam với giá bán dự kiến dưới 3 tỷ đồng và sẽ giao tới tay khách Việt từ cuối tháng 10.

Volkswagen ID. ERA 9X có giá bán dự kiến dưới 3 tỷ đồng. Ảnh: VW

Điểm mới trên chiếc xe này và có phần khác biệt so với các đối thủ là sử dụng công nghệ EREV (Extended Range Electric Vehicle), với sự kết hợp của mô-tơ điện với động cơ xăng chỉ làm nhiệm vụ phát điện thay vì trực tiếp dẫn động bánh xe.

Theo công bố, ID. ERA 9X được trang bị hai mô-tơ điện, cho tổng công suất tối đa khoảng 510 mã lực và mô-men xoắn 660Nm. Xe có thể đạt phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.651km, hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu SUV rộng rãi nhưng vẫn muốn tận dụng ưu thế vận hành của xe điện.

Với sự xuất hiện của mình, Volkswagen ID. ERA 9X sẽ gia nhập phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn như BMW X7, Mercedes GLS, Lexus LX 600, Land Rover Range Rover...

BMW X1 thế hệ mới nhập khẩu từ Đức

Ngày 7/8, THACO giới thiệu BMW X1 thế hệ mới với giá 1,689 tỷ đồng. Mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ được nâng cấp toàn diện và có lợi thế về giá so với nhiều đối thủ cùng phân khúc như Audi Q3, Volvo XC40...

BMW X1 thế hệ mới được THACO đưa về nước và giới thiệu vào đầu tháng 8. Ảnh: THACO

Tại Việt Nam, BMW X1 được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L, kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Động cơ này cho công suất khoảng 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230Nm, hướng tới sự cân bằng giữa khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu.

So với thế hệ cũ, X1 mới sở hữu thiết kế cứng cáp hơn, khoang nội thất tối giản với màn hình cong tích hợp hệ thống giải trí và nhiều công nghệ hỗ trợ lái. Theo THACO, X1 hiện nhập khẩu từ Đức nhưng dự kiến chuyển sang lắp ráp trong nước, giúp chủ động hơn về nguồn cung và giá bán.

Cặp đôi SUV hybrid Hyundai Tucson và Palisade Hybrid

Từ cuối tháng 7 và trong suốt tháng 8, trong khuôn khổ Giải bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Hyundai CUP 2026), Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công đã trưng bày và giới thiệu hai mẫu xe hybrid của mình là Tucson Hybrid và Palisade Hybrid thế hệ mới.

Bộ đôi xe hybrid của Hyundai được trưng bày tại Tràng Tiền Plaza (Hà Nội). Ảnh: HTV

Tucson Hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp Smartstream 1.6 T-GDi kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 235 mã lực và mô-men xoắn 367Nm. Xe dự kiến có giá dưới 1 tỷ triệu đồng và bàn giao từ tháng 9/2026. Tucson Hybrid nằm trong phân khúc C-SUV, cạnh tranh với Honda CR-V e:HEV, KIA Sportage Hybrid,...

Ở phân khúc cao hơn, Palisade Hybrid dùng động cơ Smartstream 2.5 T-GDi kết hợp hai mô-tơ điện, công suất khoảng 334 mã lực, mô-men xoắn 460Nm. Mẫu SUV cỡ E này dự kiến có giá 1,5-1,7 tỷ đồng và giao xe từ tháng 10/2026, cạnh tranh với các đối thủ Ford Explorer, Volkswagen Teramont...

Bộ đôi Lynk & Co 02 và Lynk & Co 03 với 2 phong cách khác biệt

Ngày 12/8, Công ty TNHH GreenLynk Automotives thuộc Tasco Auto - Nhà phân phối chính thức thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam chính thức ra mắt Lynk & Co 02 và Lynk & Co 03. Bộ đôi sản phẩm hoàn toàn mới đại diện cho hai phong cách khác biệt.

Lynk & Co 02 và 03 được ra mắt với 2 phong cách khác nhau. Ảnh: TASCO

Lynk & Co 02 là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam, định vị phân khúc cỡ B+/C-. Xe dùng một mô-tơ điện cầu sau cho công suất 268 mã lực, mô-men xoắn 343 Nm, mang thiết kế thể thao trẻ trung. Lynk & Co 02 có 2 phiên bản là Pro giá 818 triệu đồng và bản cao cấp Halo giá 898 triệu đồng

Trong khi đó, Lynk & Co 03 là mẫu sedan cỡ C phong cách thể thao, hướng đến khách hàng thích cảm giác lái năng động và thiết kế cá tính. Mẫu xe này có 2 phiên bản với 2 tuỳ chọn động cơ khác nhau là 1.5L Turbo và 2.0L Turbo. Giá bán của 2 phiên bản lần lượt là 739 và 788 triệu đồng.

Jaecoo J5: Mẫu xe đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy ở Hưng Yên

Ngày 14/8, Liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam (OJV) chính thức giới thiệu và công bố giá bán của Jaecoo J5, mẫu xe đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy ở KCN Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên. Trước đó, mẫu xe này đã được giới thiệu tại một số sự kiện của OJV.

Jaecoo J5 có 4 phiên bản, trong đó 2 phiên bản sử dụng động cơ hybrid SHS-H. Ảnh: Hoàng Hiệp

Jaecoo J5 có 4 phiên bản, gồm một bản động cơ xăng (ICE), hai bản hybrid (SHS-H) và một bản thuần điện (BEV). Giá niêm yết lần lượt là 599 triệu đồng với J5 ICE Premium, 669 triệu đồng với J5 SHS-H Premium, 749 triệu đồng với J5 SHS-H Flagship và tương tự là 749 triệu đồng với bản thuần điện J5 BEV Flagship.

Với 4 phiên bản cùng mức giá từ 599-749 triệu đồng, Jaecoo J5 chính thức gia nhập phân khúc SUV/crossover cỡ B (B-SUV), một trong những sân chơi cạnh tranh gay gắt nhất trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay với sự có mặt của những cái tên "đình đám" như Toyota Yaris Cross/Corolla Cross, Mitsubishi Xforce, Honda HR-V, Hyundai Creta, KIA Seltos và đặc biệt là mẫu xe điện bán chạy VinFast VF 6.

(Tổng hợp)

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