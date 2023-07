CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO, mã SAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023.

SASCO ghi nhận doanh thu thuần đạt 606 tỷ đồng, tăng trưởng 105% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hàng hoá tại cửa hàng miễn thuế đạt 216 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động phòng chờ 133 tỷ. Doanh thu hàng hoá tại trung tâm thương mại và chi nhánh khác là 68 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, lợi nhuận sau thuế đạt 74 tỷ đồng, giảm 12% so với quý II/2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, SASCO ghi nhận doanh thu thuần 1.173 tỷ đồng, gấp gần 3 so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế tăng 29% lên 110 tỷ đồng.

SASCO là công ty do “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch. Đây là công ty chuyên bán lẻ, kinh doanh hàng miễn thuế và kinh doanh dịch vụ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Năm 2023, SAS đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.252 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt gần 274 tỷ đồng, lần lượt tăng 61% và 19% so với kết quả đạt được năm 2022.

Tại Đại hội cổ đông 2023, Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn kỳ vọng về sự bứt phá của SASCO trong tương lai khi tiềm năng vẫn còn rất nhiều.

Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn. (Ảnh: VT)

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* BBC: Ngày 28/7, CTCP Bibica chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023. Bibica trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 2.500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/7, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 25/8.

* GEG: CTCP Điện Gia Lai đã có nghị quyết thông qua chủ trương M&A dự án nhà máy thủy điện. Thời gian thực hiện dự kiến từ nay đến quý III/2025.

* DRC: CTCP Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu quý II là 1.161,57 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 50,91 tỷ đồng, giảm 39,2% so với cùng kỳ. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2023, DRC có doanh thu đạt 2.274,33 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 76,32 tỷ đồng, giảm 48,9% so với cùng kỳ.

* IMP: CTCP Dược phẩm Imexpharm công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với doanh thu thuần đạt 440 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 193 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

* NTC: CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với doanh thu thuần đạt hơn 60 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 42,9 tỷ đồng, giảm gần 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin giao dịch

* RDP: Bà Hồ Thị Mỹ Hảo, cổ đông của CTCP Rạng Đông Holding đăng ký bán toàn bộ hơn 1,72 triệu cổ phiếu RDP sở hữu, tỷ lệ 3,51%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 24/7 đến 22/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* TLG: CTCP Tập đoàn Thiên Long thông qua việc nhận chuyển nhượng 1,5 triệu cổ phần của hai cá nhân sở hữu tại PEGA. Cùng với đó, TLG thông qua việc cho PEGA vay 16 tỷ đồng và dự kiến chuyển đổi khoản vay này thành 3,6 triệu cổ phần PEGA.

* OPC: Ông Trịnh Xuân Vương, Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm OPC đăng ký mua 100.000 cổ phiếu OPC từ ngày 21/7 đến 18/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Vương sở hữu hơn 8,82 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,72%.

* LBE: Bà Trần Thị Thanh Hường, Ủy viên HĐQT CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An đăng ký mua 496.000 cổ phiếu, từ ngày 19/7 đến 17/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện, bà Hường chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu LBE nào.

* DTT: Ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch HĐQT CTCP Kỹ nghệ Đô Thành, đăng ký mua 120.000 cổ phiếu DTT từ ngày 25/7 đến 21/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hiệp sở hữu hơn 2,03 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,97%.

* HBC: Bà Lê Thị Cát Tường, chị ruột ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, đăng ký bán 30.000 cổ phiếu HBC từ ngày 20/7-17/8 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. Sau giao dịch, bà Tường còn nắm giữ 55.818 cổ phiếu.

* PNJ: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý đã bán ra 600.000 cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận trong ngày 13/7. Nhóm này còn nắm giữ hơn 29,14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,88%.

VN-Index

Chốt phiên 18/7, VN-Index tăng 0,96 điểm (+0,08%), lên 1.174,09 điểm. HNX-Index tăng 0,01 điểm lên 230,96 điểm. UpCoM-Index tăng 0,22 điểm (+0,25%), lên 87,02 điểm.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 19/7, theo Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), mạch tăng phiên thứ 8 liên tiếp của VN-Index, tuy nhiên, biên độ tăng điểm có phần hạ nhiệt so với các phiên trước đó. Thêm nữa, thanh khoản cũng có phần sụt giảm nhẹ, thể hiện tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

Xét về xu hướng, tính tích cực vẫn chiếm ưu thế và chưa có một dấu hiệu đáng chú ý nào thể hiện sự đảo chiều một cách rõ ràng.

CSI kỳ vọng VN-Index tiếp tục tăng điểm để chinh phục ngưỡng kháng cự mạnh 1.190-1.200 điểm.

Hiện tại, VN-Index đã có 8 phiên liên tiếp tăng điểm nên xác suất cao sẽ có nhịp điều chỉnh. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng trong chiều hướng mua mới, hạn chế tối đa việc mua đuổi. Đồng thời, chỉ nên tăng thêm tỷ trọng ở những danh mục đã có lợi nhuận khi thị trường chung có nhịp chỉnh.