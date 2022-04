Cậu út nhà Johnathan Hạnh Nguyễn xuất hiện, con cả ông Đỗ Anh Dũng thay cha

Công ty cổ phần IPP Air Cargo do ông Nguyễn Hạnh làm Chủ tịch HĐQT sẽ là hãng bay đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa chuyên biệt.

Cùng với ông Hạnh Nguyễn và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương do ông là đại diện, IPP Air Cargo có cổ đông khác là bà Lê Hồng Thủy Tiên, ông Nguyễn William Hiếu. Bà Lê Hồng Thủy Tiên là người đại diện theo pháp luật của hãng hàng không này.

Nguyễn William Hiếu

Nguyễn William Hiếu là con trai út của ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Trước khi "chung lưng" cùng cha thành lập IPP Air Cargo, Hiếu Nguyễn đã nằm trong ban lãnh đạo, đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Phát triển kinh doanh IPPG, phụ trách IPPTech, eDigi, các lĩnh vực công nghệ và AI, logistics và các dự án Thành phố thông minh của Tập đoàn.

Năm 2018, Hiếu Nguyễn từng xuất hiện trong một buổi khai trương cơ sở kinh doanh mới cùng bố và các anh chị. Tuy nhiên, chàng thiếu gia này không diện vest bảnh bao mà lại mặc đồng phục, xuất hiện ở vị trí nhân viên kinh doanh, tư vấn khách hàng. Vị trí này được cậu đảm nhận trong vòng một tuần.

Cậu cả nhà Tân Hoàng Minh nắm quyền thay cha

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Đỗ Anh Dũng.

Trước đó, ông Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho con trai cả là ông Đỗ Hoàng Minh (Denis Đỗ) sinh năm 1986, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Đại thiếu gia Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Trước khi về Việt Nam tham gia vào kinh doanh, ông Đỗ Hoàng Minh có quãng thời gian dài sống ở Pháp. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sorbonne (Pháp), chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vào năm 2011, ông Minh tiếp tục lấy bằng MBA về Quản trị Tài chính tại New York, Mỹ.

Sau khi về nước, ông Đỗ Hoàng Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Kinh doanh tại tập đoàn, người chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm bất động sản ra thị trường.

Đại thiếu gia Tập đoàn Tân Hoàng Minh còn nổi danh là một người quan hệ rộng, thân thiết với giới nhà giàu châu Á và các nghệ sĩ trong showbiz. Nhiều lần ông Đỗ Hoàng Minh từng đăng tải hình chụp cùng hội bạn rich kid (con nhà giàu) châu Á của mình như Kim Lim, ái nữ của tỷ phú Peter Lim, chủ sở hữu CLB Bóng đá Valencia; con trai tỷ phú Alan Choang Hongkong; con trai tỷ phú tập đoàn UOA Malaysia... Năm 2016, Denis Đỗ từng mời Seung Ri, thành viên nhóm nhạc Big Bang nổi tiếng xứ Hàn và châu Á tới Việt Nam.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tiết lộ lý do quyên tặng 200 triệu USD cho ĐH Anh

Hồi tháng 11/2021, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo khiến báo chí trong và ngoài nước xôn xao khi ký biên bản ghi nhớ (MoU) tài trợ từ thiện 155 triệu bảng Anh (hơn 200 triệu USD) cho trường Đại học Linacre.

Chủ tịch Sovico giải thích, Việt Nam hoàn toàn có thể xây được một trường đại học hiện đại, tuy nhiên điểm “cản trở” lớn nhất là chưa có môi trường nghiên cứu học thuật và chưa thể trở thành môi trường lý tưởng mang các nghiên cứu ứng dụng vào thực tế. Vì thế, khó có thể trở thành nơi thu hút các giáo sư, các nhà khoa học hàng đầu thế giới.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

"Mình làm sao để khoản đóng góp tạo ra giá trị tốt nhất, có ảnh hưởng lớn nhất, mang lại hiệu quả tốt nhất. Nếu không có mình thì sẽ có người khác. Những người được hưởng lợi là hệ thống giáo dục, là cộng đồng trong đó có thương hiệu của đất nước chúng ta”, bà bày tỏ.

Đặc biệt, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tiết lộ có kế hoạch dành phần lớn tài sản của mình để phục vụ cộng đồng. Những dự án như việc quyên tặng cho đại học Oxford là một phần trong chương trình đó.

Bầu Đức: Thực tế nhiều người không tin tôi, vì mình đang là người thất bại

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cho biết, “Tôi đã chào các đối tác thân quen và tìm được đối tác phù hợp. Quan trọng họ phải tin tôi, vì thực tế nhiều người không tin tôi, vì mình đang là người thất bại. Bây giờ nếu phát hành được 1.700 tỷ đồng đối với tôi là trên cả tuyệt vời, nếu làm được thì mọi việc sẽ khác đi rất nhiều”.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Ông cho biết thêm, trong kinh doanh lúc nào cũng có thể xảy ra bất thường, nhưng HAG đã ngã ngựa rồi, hơn 5 năm qua không có quan hệ tín dụng với bất cứ ngân hàng nào mà vẫn xoay sở được. Trước đây, HAG nuôi bò nhưng vì mất thanh khoản nên cứ bán được con bò nào, ngân hàng thu nợ, nên không có tiền tái đàn. Thực ra nuôi bò rất có lãi.

“HAG đã ngã ngựa một lần rồi, với kinh nghiệm vượt qua khó khăn của mình tôi tin là rất khó ngã ngựa lần hai”, ông Đức chia sẻ với cổ đông.

Ông Đặng Văn Thành đăng ký bán gần 10 triệu cổ phiếu SBT

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC, người có liên quan của người nội bộ Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, SBT - sàn HOSE) đăng ký bán toàn bộ 9.997.000 cổ phiếu SBT đang nắm giữ, tương ứng tỷ lệ 1,54%, với mục đích thực hiện giao dịch nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 12/4 đến 11/5/2022, phương thức giao dịch là thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Thành coi như rút hoàn toàn khỏi Sacombank - một nhà băng do chính ông khai sinh và tâm huyết xây dựng.

Ông Đặng Văn Thành

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 06/4/2022, cổ phiếu SBT đứng tại mức giá 23.900 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản của cổ phiếu SBT khá sôi động với khối lượng giao dịch trung bình 1 tháng gần nhất đạt hơn 5,9 triệu cổ phiếu/phiên, vượt trội so với các cổ phiếu cùng ngành.

Ở chiều ngược lại, bên mua dự kiến là Công ty cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh (TTC Đặng Huỳnh, một thành viên của Tập đoàn TTC).

Được biết, TTC Đặng Huỳnh và TTC Sugar là công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn TTC nơi ông Đặng Văn Thành là Chủ tịch. Đây là tập đoàn đầu tư đa ngành với gần 43 năm hình thành và phát triển.

Thêm tỷ phú thứ 7 trong danh sách của Forbes

Theo Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2022, lần đầu tiên Việt Nam có đến 7 đại diện - con số nhiều nhất từ trước đến nay Trừ ông Vượng, các tỷ phú còn lại đều có tài sản tương đương hoặc tăng so với năm ngoái.

Đó là Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn.

Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn

Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn xuất hiện trong danh sách của Forbes, với tài sản 2,9 tỷ USD, đứng thứ 1.053 thế giới. Trong khi đó, ông Vượng lần thứ 10 góp mặt, với tài sản 6,2 tỷ USD, đứng thứ 411 thế giới. Ông lần đầu được Forbes vinh danh năm 2013 với 1,5 tỷ USD.

Bà Thảo cũng lần thứ 6 có tên trong danh sách với tài sản 3,1 tỷ USD. Tỷ phú thép Trần Đình Long sở hữu 3,2 tỷ USD, tăng 1 tỷ USD so với năm ngoái và đứng thứ 951 thế giới.

Ông Vượng, bà Thảo và ông Long hiện nằm trong top 1.000 người giàu nhất thế giới. Tiếp đó, Ông Hồ Hùng Anh lần thứ 4 xuất hiện trong danh sách này. Tài sản của ông năm nay tăng lên 2,3 tỷ USD.

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang theo sau với 1,9 tỷ USD, xuất hiện trong danh sách năm thứ hai liên tiếp. Ở vị trí thứ 7 là ông Trần Bá Dương và gia đình. Ông được đưa vào danh sách của Forbes từ năm 2018, hiện sở hữu 1,6 tỷ USD.

Bảo Anh