{"article":{"id":"2222393","title":"Doanh nghiệp thời trang nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn báo lỗ","description":"Nửa đầu năm 2023, CTCP Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh, doanh nghiệp kinh doanh thời trang cao cấp của gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn lỗ hơn 7 tỷ đồng.","contentObject":"<p>CTCP Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC) của ông <a href=\"https://vietnamnet.vn/johnathan-hanh-nguyen-tag732965741633337833.html\">Jonathan Hạnh Nguyễn</a> vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2023.</p>

<p>Kết thúc quý II, DAFC ghi nhận vốn chủ sở hữu 570 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Nợ phải trả giảm 9% xuống còn 809 tỷ đồng. </p>

<p>Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp âm 7,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 130,6 tỷ đồng.</p>

<p>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm mạnh từ 22,87% về mức âm 1,3%.</p>

<p>Trong năm 2016 và 2017, DAFC có phát hành 2 lô trái phiếu, tổng giá trị phát hành 330 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trái phiếu sẽ đáo hạn lần lượt vào ngày 7/9/2023 và 14/2/2024. Ngày 7/8/2023 doanh nghiệp đã tất toán cả 2 lô trái phiếu nói trên, đưa dư nợ trái phiếu về 0 đồng.</p>

<p>DAFC ra đời sau quyết định mở rộng kinh doanh bán lẻ và thời trang cao cấp của bà Lê Hồng Thủy Tiên (vợ ông Jonathan Hạnh Nguyễn). Đây là nhà phân phối chính thức của hơn 60 thương hiệu thời trang xa xỉ trên thế giới.</p>

<p>Bên cạnh mảng thời trang, DAFC hiện là cổ đông lớn sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết tại CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.</p>

<p><strong>Tin doanh nghiệp</strong></p>

<p>Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.</p>

<p><strong>* SDA:</strong> HĐQT CTCP Simco Sông Đà - Simco thông qua quyết định chuyển nhượng các dự án, khoản đầu tư do không hiệu quả. SDA sẽ tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng quyền thực hiện dự án tại ô đất có ký hiệu HH thuộc khu đô thị mới Cầu Bươu tại huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.</p>

<p><strong>* TNG:</strong> Trong tháng 11, doanh thu của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG đạt 556 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, là tháng thứ năm liên tiếp ghi nhận tăng trưởng dương.</p>

<p><strong>* FMC:</strong> CTCP Thực phẩm Sao Ta tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan trong tháng 11/2023, với doanh số chung đạt 17,4 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ.</p>

<p><strong>* PGC:</strong> Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với lợi nhuận trước thuế giảm từ 168 tỷ đồng về 135 tỷ đồng (giảm gần 20%).</p>

<p><strong>* SDT:</strong> CTCP Sông Đà 10 thông báo nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP Hà Nội. Tổng số tiền phạt và truy thu lên hơn 1 tỷ đồng. </p>

<p><strong>* HVH:</strong> CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC góp 70% vốn thành lập công ty con là Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình kinh doanh trong mảng bất động sản với vốn điều lệ 150 tỷ đồng.</p>

<p><strong>* BAF: </strong>HĐQT CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam vừa thông qua việc góp 100% vốn thành lập công ty con là Công ty TNHH Logistic BAF Việt Nam với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.</p>

<p><strong>* SAM: </strong>Ngày 28/11 HĐQT CTCP Sam Holdings thông qua việc cung cấp thư bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ nợ của công ty con - CTCP Dây và Cáp Sacom tại Ngân hàng Maybank chi nhánh TPHCM và chi nhánh Hà Nội, với hạn mức tín dụng tối đa lên đến 5 triệu USD.</p>

<p><strong>* SRC:</strong> CTCP Tập đoàn Hoành Sơn, liên quan đến Chủ tịch HĐQT của CTCP Cao su Sao Vàng vừa hoàn tất mua vào hơn 7,2 triệu <a href=\"https://vietnamnet.vn/co-phieu-tag6268008189545146981.html\">cổ phiếu</a>, nâng tỷ lệ sở hữu lên 50,22% và chính thức vượt qua Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam (Vinahcem) để trở thành cổ đông lớn nhất tại SRC.</p>

<p><strong>VN-Index</strong></p>

<p>Kết phiên giao dịch ngày 1/12, VN-Index tăng 8,03 điểm (+0,73%) lên 1.102,16 điểm, HNX-Index tăng 0,11 điểm (+0,05%) lên 2276,26 điểm, UpCOM-Index tăng 0,2 điểm (+0,23% ) lên 85,19 điểm.</p>

<p>Chứng khoán VNDirect nhận định, thị trường chứng khoán vừa có tuần phục hồi sau khi đón nhận một số thông tin vĩ mô hỗ trợ cả trong lẫn ngoài nước. Lạm phát tại Mỹ tiếp tục hạ nhiệt với chỉ số PCE lõi (chỉ số giá chi tiêu cá nhân không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2% trong tháng 10 và 3,5% so với cùng kỳ năm trước. </p>

<p>Với những chuyển biến tích cực hơn của các yếu tố vĩ mô trong những tuần gần đây, VNDirect bảo lưu quan điểm rằng thị trường vẫn đang duy trì vận động trong xu hướng phục hồi. </p>

<p>Chỉ số VN-Index có thể tiếp tục tích lũy và xây nền tại vùng 1.080-1.120 điểm trước khi hướng tới các ngưỡng kháng cự cao hơn. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét tích lũy dần cổ phiếu cho giai đoạn tới, ưu tiên các nhóm ngành có triển vọng kết quả kinh doanh cải thiện tích cực trong quý 4 như nhóm xuất khẩu (thép, đồ gỗ, nội thất,…), đầu tư công, bất động sản khu công nghiệp và chứng khoán.</p>

<p>Theo Chứng khoán Agriseco, việc thiếu động lực thúc đẩy giá ở nhóm vốn hóa lớn phần nào khiến chỉ số VN-Index chững lại. Thanh khoản thị trường ở mức thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn đang thận trọng chờ đợi xác nhận xu hướng tăng một cách rõ ràng hơn.</p>

<p>Agriseco cho rằng thị trường đã dần hấp thụ hết các thông tin không mấy tích cực trong thời gian vừa qua. </p>

<p>Cùng với diễn biến tích cực của các TTCK trên thế giới, VN-Index có thể tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp và sẽ sớm xác nhận xu hướng tăng khi dòng tiền lớn quay trở lại thị trường.</p>

Trong khi đó, giá xăng dầu thế giới có thể tiếp tục đi xuống theo đà giảm từ tuần trước. Còn giá USD quốc tế có khả năng chưa dứt đà giảm.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-4-12-2023-gia-vang-du-bao-tang-dau-va-usd-giam-2222420.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/ban-tin-tai-chinh-sang-4122023-gia-vang-du-bao-tang-dau-va-usd-giam-962.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222383","title":"Doanh nghiệp của Bầu Đức nổi sóng, sẽ tiếp tục 'thăng hoa'?","description":"Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của Bầu Đức nổi sóng trên sàn chứng khoán. Nhóm bất động sản ghi dấu ấn tích cực sau thông tin Quốc hội phê chuẩn Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-cua-bau-duc-noi-song-se-tiep-tuc-thang-hoa-2222383.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/doanh-nghiep-cua-bau-duc-noi-song-se-tiep-tuc-thang-hoa-996.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222389","title":"Giá vàng hôm nay 4/12/2023: Kỳ vọng lãi suất giảm, vàng trên đà thăng tiến","description":"Giá vàng hôm nay 4/12/2023 trên thị trường quốc tế được các chuyên gia đánh giá sẽ còn tăng do được hỗ trợ bởi yếu tố mùa vụ và kỳ vọng lãi suất của Fed sẽ giảm.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-4-12-2023-ky-vong-lai-suat-giam-vang-dang-da-thang-tien-2222389.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gia-vang-hom-nay-4122023-ky-vong-lai-suat-giam-vang-tren-da-thang-tien-999.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222372","title":"Vì sao vàng SJC bị đẩy giá, đắt hơn thương hiệu khác cả chục triệu/lượng?","description":"Giá vàng SJC trong nước cao hơn thế giới và các thương hiệu nội từ 13-14 triệu đồng/lượng. Đâu là nguyên nhân, nên quản lý giá hay để thị trường tự điều chỉnh?","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-vang-sjc-bi-day-gia-dat-hon-thuong-hieu-khac-ca-chuc-trieu-luong-2222372.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/vi-sao-vang-sjc-day-gia-len-dat-hon-thuong-hieu-khac-ca-chuc-trieuluong-1221.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222104","title":"Giá vàng nhẫn một tuần 'thăng hoa', có thương hiệu đắt thêm 1,4 triệu đồng/lượng","description":"Giá vàng nhẫn trong nước tuần qua biến động mạnh, có một số phiên tăng cao nhưng cũng có hai phiên giảm nhẹ. Tính chung cả tuần, có thương hiệu tăng thêm 1,4 triệu đồng/lượng, lên mức cao nhất từ trước đến nay.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-nhan-mot-tuan-thang-hoa-co-thuong-hieu-dat-them-1-4-trieu-dong-luong-2222104.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gia-vang-nhan-mot-tuan-thang-hoa-co-thuong-hieu-dat-them-14-trieu-dongluong-969.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T12:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221651","title":"Những ngân hàng nào được nới room tín dụng?","description":"Ngân hàng Nhà nước không công bố cụ thể những ngân hàng được cấp thêm room tín dụng. Song dựa trên tiêu chí để được cấp thêm room tín dụng, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng TMCP lớn nhiều khả năng được \"chỉnh room\".","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-ngan-hang-nao-duoc-noi-room-tin-dung-2221651.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nhung-ngan-hang-nao-duoc-noi-room-tin-dung-960.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T08:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222097","title":"Bản tin tài chính sáng 3/12/2023: Giá vàng tăng cao, dầu và USD đi xuống","description":"Giá vàng hôm nay 3/12/2023 trên thị trường thế giới kết thúc tuần tăng tiếp theo, còn giá vàng trong nước trở lại mốc 74 triệu đồng mỗi lượng. Giá xăng dầu thế giới phiên cuối tuần giảm mạnh. Giá USD quốc tế đi xuống.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-3-12-2023-gia-vang-tang-cao-dau-va-usd-di-xuong-2222097.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ban-tin-tai-chinh-sang-3122023-gia-vang-tang-cao-dau-va-usd-di-xuong-901.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222051","title":"Giá vàng hôm nay 3/12/2023 trở lại mốc 74 triệu đồng/lượng","description":"Giá vàng hôm nay 3/12 trên thị trường thế giới kết thúc tuần tăng tiếp theo. Giá vàng trong nước trở lại mốc 74 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-3-12-2023-tro-lai-moc-74-trieu-dong-luong-2222051.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gia-vang-hom-nay-3122023-tro-lai-moc-74-trieu-dongluong-810.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222153","title":"4.000 nhân viên còn 37: Ông lớn dệt may bán tài sản, hướng sang bất động sản","description":"Ông lớn dệt may Việt càng làm càng lỗ với ngành may mặc do ảnh hưởng từ đối tác Mỹ. Doanh nghiệp này bán tài sản, hướng sang bất động sản. Cổ phiếu có xu hướng tăng nhanh trở lại.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-000-nhan-vien-con-37-ong-lon-det-may-ban-tai-san-huong-sang-bat-dong-san-2222153.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/4000-nhan-vien-con-37-ong-lon-det-may-ban-tai-san-huong-sang-bat-dong-san-973.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222058","title":"Mua vàng giá ‘đỉnh’, hơn một năm mới ‘về bờ’","description":"Giá vàng trong nước tăng mạnh lên 74 triệu đồng/lượng. Một số nhà đầu tư “đu đỉnh” mua vàng tháng 3/2022 nay “về bờ”.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mua-vang-gia-dinh-hon-1-nam-moi-ve-bo-2222058.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/mua-vang-gia-dinh-hon-mot-nam-ve-bo-707.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222082","title":"Sacombank tăng nguồn vốn cuối năm, giảm lãi suất cho vay","description":"Dịp cuối năm và cận Tết, Sacombank tăng nguồn vốn cho vay ưu đãi đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, mua xe ô tô với mức lãi suất thấp nhất áp dụng là 3%/năm.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sacombank-tang-nguon-von-cuoi-nam-giam-lai-suat-cho-vay-2222082.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/sacombank-tang-nguon-von-cuoi-nam-giam-lai-suat-cho-vay-680.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T17:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222057","title":"Giá vàng nhẫn tăng cao nhất 700 nghìn/lượng, đắt nhất từ trước đến nay","description":"Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay quay đầu tăng mạnh sau khi giảm vào 2 phiên trước, có thương hiệu tăng tới 700 nghìn đồng/lượng, lên mức cao nhất từ trước đến nay. Còn giá vàng miếng cũng tăng cao, chiếm lại mốc 74 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-nhan-tang-cao-nhat-700-nghin-luong-dat-nhat-tu-truoc-den-nay-2222057.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gia-vang-nhan-tang-cao-nhat-700-nghinluong-dat-nhat-tu-truoc-den-nay-626.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T16:48:08","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221935","title":"Giá vàng vọt lên đỉnh lịch sử, xu hướng tăng ‘còn lâu mới kết thúc’","description":"Giá vàng nối dài xu hướng tăng kéo dài trong tháng 10, tháng 11 và lập đỉnh cao lịch sử ngay đầu tháng 12. Xu hướng này được dự báo “còn lâu mới kết thúc” trong bối cảnh thế giới như hiện tại.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-vot-len-dinh-lich-su-xu-huong-tang-con-lau-moi-ket-thuc-2221935.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gia-vang-vot-len-dinh-lich-su-xu-huong-tang-con-lau-moi-ket-thuc-283.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T10:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221818","title":"Giá vàng hôm nay 2/12/2023: Vọt tăng mạnh, vàng SJC chiếm lại mốc 74 triệu đồng","description":"Giá vàng hôm nay 2/12 trên thị trường thế giới bất ngờ tăng tốc mạnh. Giá vàng trong nước tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra, chiếm lại mốc 74 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-2-12-2023-tang-manh-vang-sjc-chiem-lai-moc-74-trieu-dong-2221818.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/gia-vang-hom-nay-2122023-cho-co-hoi-lap-dinh-moi-1448.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221831","title":"Lãi suất ngân hàng biến động, một ông lớn tăng, bất ngờ ngân hàng giảm mạnh nhất","description":"Đầu tháng 11, một số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trực tuyến trên 6%/năm. Hiện, lãi suất các kỳ hạn này đều dưới 6%. Kỳ hạn 9 tháng, CBBank giảm mạnh tới 1,2%/năm, tương tự Sacombank với kỳ hạn 12 tháng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-bien-dong-mot-ong-lon-tang-bat-ngo-ngan-hang-giam-manh-nhat-2221831.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lai-suat-ngan-hang-thang-11-bien-dong-ra-sao-1543.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T07:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221837","title":"Bản tin tài chính sáng 2/12/2023: Giá vàng neo cao, dầu giảm, USD đi lên","description":"Giá vàng hôm nay 2/12/2023 trên thị trường thế giới ít biến động còn giá vàng trong nước vẫn neo ở mức cao. Giá xăng dầu thế giới tiếp tục trượt dài. Trong khi đó, giá USD quốc tế có xu hướng đi lên.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-2-12-2023-gia-vang-neo-cao-dau-giam-usd-di-len-2221837.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ban-tin-tai-chinh-sang-2122023-gia-vang-neo-cao-dau-giam-usd-di-len-1492.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T06:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221855","title":"Phó Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng bơm vốn cho nền kinh tế","description":"Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều hành tín dụng linh hoạt hơn, còn các ngân hàng phải chủ động giải ngân vốn kịp thời khi doanh nghiệp, người dân có nhu cầu, đảm bảo điều kiện.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pho-thu-tuong-yeu-cau-cac-ngan-hang-bom-von-cho-nen-kinh-te-2221855.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/pho-thu-tuong-yeu-cau-cac-ngan-hang-bom-von-cho-nen-kinh-te-1434.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T22:33:03","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221653","title":"Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố, Tập đoàn Đất Xanh lập tức lên tiếng","description":"Cổ phiếu Tập đoàn Đất Xanh (DXG) bị bán mạnh sau thông tin Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố. Đất Xanh vừa lên tiếng về mối quan hệ với bất động sản LDG.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-ldg-nguyen-khanh-hung-bi-khoi-to-tap-doan-dat-xanh-lap-tuc-len-tieng-2221653.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/chu-tich-ldg-nguyen-khanh-hung-bi-khoi-to-tap-doan-dat-xanh-lap-tuc-len-tieng-1016.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:48:06","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221247","title":"Giá vàng hôm nay 1/12/2023: Vàng SJC 'quay xe' giảm 100 nghìn đồng/lượng","description":"Giá vàng hôm nay 1/12/2023 trên thị trường quốc tế vẫn giữ ở mức cao, trên 2.000 USD/ounce sau khi Mỹ công bố lạm phát tháng 10 giảm nhẹ so với tháng 9. Vàng trong nước 'quay xe' giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-1-12-2023-vang-sjc-giam-100-nghin-dong-luong-2221247.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gia-vang-hom-nay-1122023-lam-phat-my-giam-gia-vang-giu-o-muc-cao-1537.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221567","title":"VietinBank giảm ‘sốc’ phí dịch vụ tài khoản số đẹp, định danh tài khoản","description":"Từ nay đến hết 31/12/2023, VietinBank triển khai chương trình “Săn số đẹp - Bắt deal hời” dành cho tất cả các khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh mở tài khoản số đẹp và định danh tài khoản (Alias).","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vietinbank-giam-soc-phi-dich-vu-tai-khoan-so-dep-dinh-danh-tai-khoan-2221567.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vietinbank-giam-soc-phi-dich-vu-tai-khoan-so-dep-dinh-danh-tai-khoan-492.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221550","title":"Việt Nam đẩy mạnh phát triển thu hút tín dụng xanh","description":"Số lượng tổ chức nước ngoài cấp vốn cho tín dụng xanh ở Việt Nam đã tăng gấp 2,5 lần so với những năm trước đó.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-day-manh-phat-trien-thu-hut-tin-dung-xanh-2221550.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/viet-nam-day-manh-phat-trien-thu-hut-tin-dung-xanh-432.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:50:15","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221503","title":"Lãi suất ngân hàng 1/12/2023: Thêm nhà băng giảm, 'lãi suất đặc biệt' hạ theo","description":"Lãi suất ngân hàng ngày 1/12 ghi nhận thêm nhà băng điều chỉnh. Mức “lãi suất đặc biệt” cũng giảm 0,2%/năm so với hôm qua.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-1-12-2023-them-nha-bang-giam-lai-suat-dac-biet-ha-theo-2221503.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lai-suat-ngan-hang-1122023-them-nha-bang-giam-lai-suat-dac-biet-ha-theo-369.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221122","title":"27 địa phương giảm vay lại 5.565 tỷ, TP. Hà Nội bị nhắc rút kinh nghiệm","description":"Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo lãnh đạo Chính phủ về nguyên nhân của tình trạng có nhiều địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vay lại năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/27-dia-phuong-giam-vay-lai-5-565-ty-tp-ha-noi-bi-nhac-rut-kinh-nghiem-2221122.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/27-dia-phuong-giam-vay-lai-5565-ty-tp-ha-noi-bi-nhac-rut-kinh-nghiem-1420.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T07:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221389","title":"Bị 'hiểu lầm' liên quan Vạn Thịnh Phát, Công ty Mua bán nợ lên tiếng","description":"Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) khẳng định, kể từ tháng 11/2014 đến nay, Công ty DCSC hoạt động độc lập, không có mối quan hệ ràng buộc và không còn là đơn vị thành viên của DATC.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-ty-mua-ban-no-len-tieng-ve-viec-lien-quan-van-thinh-phat-2221389.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bi-hieu-lam-lien-quan-van-thinh-phat-cong-ty-mua-ban-no-len-tieng-140.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:49:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221367","title":"Bản tin tài chính sáng 1/12/2023: Giá vàng ở mức cao, dầu và USD đi lên","description":"Giá vàng hôm nay 1/12/2023 trên thị trường thế giới vẫn giữ ở mức cao. Giá xăng dầu thế giới có xu hướng đi lên do lo ngại nguồn cung thắt chặt. Giá USD tiếp đà tăng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-1-12-2023-gia-vang-o-muc-cao-dau-va-usd-di-len-2221367.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ban-tin-tai-chinh-sang-1122023-gia-vang-o-muc-cao-dau-va-usd-di-len-1564.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

