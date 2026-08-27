50 sắc thái đặc biệt của HLV Kim Sang Sik khi vô địch ASEAN Cup
HLV Kim Sang Sik trải qua những cảm xúc đặc biệt khi cùng tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan chung cuộc 4-2, bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.
Đình Bắc và Hoàng Hên có những chia sẻ rất xúc động sau khi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.
Khoảnh khắc đáng nhớ của Nguyễn Quang Hải, khi anh làm nhạc trưởng gõ trống cùng đồng đội và cổ động viên Việt Nam ăn mừng theo phong cách Viking.
Sau màn rượt đuổi nghẹt thở, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 và đội trưởng Quang Hải nâng cao danh hiệu ASEAN Cup 2026.