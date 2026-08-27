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Trong suốt 90 phút thi đấu của trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan, HLV Kim Sang Sik liên tục đứng chỉ đạo các cầu thủ.
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Tuyển Việt Nam có trận đấu rất khó khăn.
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Khoảnh khắc vui mừng của HLV Kim Sang Sik và các học trò sau khi Wanchai Jarunongkran của Thái Lan trong nỗ lực lao về phòng ngự, sút bóng thẳng về lưới nhà khiến thủ môn Chatchai bó tay.
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Niềm vui vỡ oà của HLV Kim Sang Sik khi tuyển Việt Nam gỡ hoà 2-2 ở những giây cuối cùng.
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Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik cầm cờ Việt Nam và Hàn Quốc đi tới các khán đài cảm ơn CĐV.
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HLV Kim Sang Sik có 4 chức vô địch cùng các đội tuyển Việt Nam kể từ ngày thay ông Park Hang Seo ngồi ghế thuyền trưởng.
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Các cầu thủ công kênh vị chiến lược gia người Hàn Quốc.
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HLV Kim Sang Sik đi vào lịch sử khi vô địch 2 kỳ ASEAN Cup liên tiếp cùng tuyển Việt Nam.
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Ông Kim khiến tất cả bất ngờ khi cõng Đình Bắc lên nhận giải.
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HLV sinh năm 1976 tạo dáng cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.
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"Lúc hết trận, tôi gục xuống, tưởng như không còn chút sức lực gì vì trận đấu rất căng thẳng. Có thể tôi vỡ òa cảm xúc và được giải tỏa. Cuộc sống có những lúc rất khó khăn, nhưng điều quan trọng là chúng tôi cùng nhau vượt qua được", HLV Kim Sang Sik nói.
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"Hai lần vô địch liên tiếp là thành quả vĩ đại đến từ sự cống hiến không ngừng nghỉ của các cầu thủ. Bóng đá Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục phát triển, còn tôi mong mình được đóng góp nhiều hơn", HLV Kim Sang Sik khẳng định.

                                        