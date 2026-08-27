Hoà 2-2 trước Thái Lan trên SVĐ Mỹ Đình tối 26/8, tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2, bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Việt Nam có 2 lần liên tiếp vô địch giải đấu khu vực. Trước đó, "Những chiến binh sao vàng" đăng quang vào các năm 2008, 2018 và 2024.

Tuyển Việt Nam nhận thưởng lớn sau khi bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Ảnh: S.N

Ngay sau khi tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch, VFF thưởng nóng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik 4 tỷ đồng. Trước đó, tuyển Việt Nam nhận 12,3 tỷ đồng từ VFF và bầu Thuỵ cùng một nhà tài trợ sau thành tích vượt qua vòng bảng, thắng 2 trận bán kết và thắng trận chung kết lượt đi.

Ngoài ra, tuyển Việt Nam nhận thêm 2 tỷ đồng từ một Mạnh thường quân ngay sau khi nâng Cúp vô địch. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cũng thưởng đoàn quân HLV Kim Sang Sik số tiền 300.000 USD (gần 8 tỷ đồng).

Chưa hết, theo Nghị định 349/2025 của Chính phủ, mỗi VĐV giành chức vô địch giải đấu thuộc nhóm giải vô địch Đông Nam Á được thưởng 40 triệu đồng. Với 25 cầu thủ, tổng mức thưởng của tuyển Việt Nam tương ứng là 1 tỷ đồng.

Như vậy, tính tới thời điểm này, tuyển Việt Nam nhận gần 30 tỷ đồng tiền thưởng từ các nguồn khác nhau. Số tiền thưởng này có thể tăng lên trong những ngày tới khi thành công của bóng đá Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ xã hội.

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