Một lần nữa lỡ hẹn với ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á, nhưng cách đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026 khiến truyền thông Thái Lan không còn nhiều điều để tiếc nuối.

Tại trận lượt về trên sân Mỹ Đình, trong thế không còn gì để mất, Thái Lan dồn lên tấn công và liên tục dẫn bàn, nhưng Việt Nam đều gỡ hòa thành công.

Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. Ảnh: S.N

Lượt về kết thúc với tỷ số 2-2. “Voi chiến” thua chung cuộc 2-4 và chứng kiến thời đại mới của tuyển Việt Nam tại Đông Nam Á.

Cách nhìn của báo chí Thái Lan là Việt Nam không chỉ thắng bằng lợi thế 2 bàn ở lượt đi.

Đội bóng của Kim Sang Sik cho thấy bản lĩnh của một tập thể đã biết cách kiểm soát trận chung kết.

Khi bị Thái Lan dẫn 1-0 rồi 2-1 ở lượt về, Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh và tìm thấy bàn gỡ ở những thời điểm quyết định.

“Thái Lan hòa Việt Nam 2-2, thua chung cuộc 2-4, nhìn ‘Những chiến binh Sao vàng’ lần thứ 4 vô địch ASEAN Cup”, Siam Sport viết.

“Các cầu thủ Thái Lan hai lần vượt lên dẫn trước Việt Nam, nhưng đều bị gỡ hòa, trong đó có bàn ở phút bù giờ.

Trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 kết thúc với tỷ số 2-2. Sau hai lượt trận, Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2, bảo vệ thành công chức vô địch”.

Trong khi đó, Thairath đề cập: “Thái Lan hòa Việt Nam 2-2, thua chung cuộc 2-4, không có cơ hội lật ngược thế cờ tại ASEAN Cup 2026”.

Thái Lan lần thứ 2 liên tiếp phải về nhì. Ảnh: S.N

Bài báo viết: “Ở trận lượt đi, Thái Lan đã để thua Việt Nam 0-2 ngay trên sân Rajamangala.

Vì vậy, nếu muốn vượt qua ‘Những chiến binh Sao Vàng’ để giành chức vô địch, thầy trò HLV Anthony Hudson buộc phải thắng với cách biệt ít nhất 3 bàn và không để thủng lưới.

Kết quả, Thái Lan chỉ có tỷ số hòa 2-2 tại Mỹ Đình. Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, qua đó giành chức vô địch ASEAN Cup lần thứ 4, sau các lần đăng quang vào các năm 2008, 2018 và 2024”.

Matichon cũng đề cập sự ổn định của các học trò HLV Kim Sang Sik trong 180 phút chung kết. “Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Kết quả này dẫn đến việc ‘Voi chiến’ thua chung cuộc 2-4 sau hai lượt trận.

Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Đây cũng là lần thứ 4 họ đăng quang giải đấu, trong khi Thái Lan về nhì lần thứ hai liên tiếp và tiếp tục chờ đợi giải đấu tiếp theo”.

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