Đội tuyển Iraq đã chính thức giành vé dự World Cup 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Bolivia trong trận đấu đầy căng thẳng. Đại diện châu Á nhập cuộc tốt và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 10 nhờ pha dứt điểm chính xác của Al Hamadi.

Tuy nhiên, Bolivia không dễ dàng khuất phục. Phút 38, Paniagua tỏa sáng để gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Sang hiệp hai, Bolivia là đội kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng bước ngoặt xuất hiện ở phút 53 khi Hussein ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Iraq.

Có được lợi thế, Iraq chủ động lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự số đông để bảo toàn kết quả. Bolivia dồn ép mạnh mẽ trong những phút cuối, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ kiên cường của đại diện châu Á.

Chiến thắng này giúp Iraq lần thứ hai trong lịch sử góp mặt tại World Cup, sau lần đầu tiên vào năm 1986. Họ cũng trở thành đại diện thứ 9 của châu Á tại giải đấu 2026. Iraq cũng chính là đội tuyển cuối cùng đến với World Cup năm nay.

Ở trận play-off liên lục địa trước đó, CHDC Congo cũng tạo nên dấu ấn lớn khi đánh bại Jamaica 1-0 trong hiệp phụ. Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, kể từ năm 1974 (dưới tên Zaire), họ trở lại World Cup.

Những kết quả này hoàn tất danh sách 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026, hứa hẹn một giải đấu đầy hấp dẫn và bất ngờ.