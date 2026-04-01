Bi kịch World Cup

Gigio Donnarumma vươn người, chạm được tay vào bóng. Nhưng bóng vẫn bay vào lưới. Anh đã chơi như một vị thánh suốt trận rồi gục xuống địa ngục: quỳ sụp, hai tay ôm đầu giữa làn pháo sáng phía sau.

Cú sút chính xác của Bajraktarevic giúp Bosnia chiến thắng Italia trong loạt luân lưu 4-1 của trận chung kết play-off, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút.

Italia chịu thêm bi kịch mới. Ảnh: EFE

Kết quả này đưa Bosnia đến kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử sau Brazil 2014; còn với Italia, đó là một nhát dao chí mạng.

Bóng đá đã trở thành bi kịch với đất nước hình chiếc ủng, ngay cả khi họ chơi đúng phong cách quen thuộc: kiên cường chống đỡ dù chỉ còn 10 người từ trước giờ nghỉ, kéo trận đấu vào hiệp phụ rồi luân lưu.

Nhưng Pio Esposito và Bryan Cristante đã sút hỏng. Italia, đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới, sẽ vắng mặt ở kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp.

Trước đó, Azzurri lần lượt bị loại bởi Thụy Điển và Bắc Macedonia ở vòng play-off các năm 2018 và 2022. Lần gần nhất họ vắng mặt liên tiếp trước đó đã từ năm 1962.

Dù Italia hát vang quốc ca với tất cả nhiệt huyết, phản chiếu tinh thần của HLV Gennaro Gattuso, nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu, họ dường như im bặt trước lối chơi của Bosnia.

Dù thiếu người, Italia vẫn phòng ngự tốt. Ảnh: EFE

Đội chủ nhà lấy kiểm soát bóng làm trung tâm, triển khai từ tuyến dưới. Vấn đề của Bosnia là họ dễ dàng vượt qua lớp pressing đầu tiên, nhưng lại bế tắc sau đó vì thiếu những đường mở bóng ở phần sân đối phương, thiếu chiều rộng, chiều sâu và đặc biệt là đường chuyền quyết định.

Dù Bajraktarevic, Demirovic và “lão tướng” Dzeko liên tục dứt điểm, nhưng đều thiếu sát thương. Và rồi Italia, bằng một cách kỳ diệu, vẫn cho thấy vì sao họ luôn là Italia.

Thất bại kiểu Italia

Bị ép sân, gần như không thể nối hai đường chuyền, thậm chí thoải mái trong vai “kẻ chiếu dưới”, Italia vẫn tận dụng được một sai lầm cực kỳ tai hại của thủ môn đối phương.

Vasilj như sụp đổ khi phá bóng trong tình huống không chịu áp lực, biến thành đường chuyền cho Barella. Từ đó, tiền vệ Inter chọc khe cho Moise Kean băng xuống và tiền đạo này dứt điểm một chạm về góc xa.

Donnarumma có trận đấu rất hay, với 10 pha cứu thua. Ảnh: EFE

Một pha kết thúc ngọt ngào và là sự trừng phạt cay đắng dành cho Bosnia, đội buộc phải tìm cách xuyên thủng hàng thủ Italia – tập thể vốn nổi tiếng với sự chắc chắn, kỷ luật và đoàn kết.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch của Azzurra sụp đổ trước giờ nghỉ. Dzeko đã cảnh báo bằng cú đánh đầu chệch cột trong gang tấc, và rồi Memic khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Italia.

Tình huống bước ngoặt đến khi Alessandro Bastoni phán đoán sai thời điểm và mức độ nguy hiểm: phạm lỗi, là hậu vệ cuối cùng nên nhận thẻ đỏ. Italia buộc phải “trở thành Italia gấp đôi” để tồn tại, nhưng họ không thể giữ vững.

Từ đó, thế trận một chiều thuộc về Bosnia. Họ tấn công dồn dập nhưng chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ.

Các cú dứt điểm chệch hướng, tạt bóng thiếu người dứt điểm chỉ trong gang tấc, những đường chuyền tưởng như quyết định nhưng không thành, xen lẫn cơ hội phản công của Kean và hàng loạt cú sút bị chặn hoặc bị Donnarumma cản phá.

Bosnia làm nên lịch sử. Ảnh: EFE

Thủ thành Man City liên tục từ chối Demirovic, Dzeko, Basic, Dedic, Katic, Memic, Alajbegovic… cho đến khi một quả tạt từ cánh phải tìm đến Dzeko ở cột hai. Donnarumma cản được cú dứt điểm đầu tiên, nhưng không thể ngăn cú sút bồi của Tabakovic. Bosnia cuối cùng cũng sống lại.

Italia có lúc lấy lại tham vọng, đẩy cao đội hình, hai hậu vệ biên dâng cao. Nhưng họ suýt phải trả giá khi Demirovic có cơ hội rõ rệt, và Donnarumma lại cứu thua xuất sắc để giữ cho Italia tiếp tục là Italia – bước vào hiệp phụ.

Trong hiệp phụ, nghệ thuật phòng ngự và tiểu xảo của Italia được đẩy lên mức tối đa: câu giờ, nằm sân, gây va chạm, thậm chí Gattuso còn đối đầu trực diện với Bajraktarevic. Những “mánh khóe” ấy khiến họ trở nên lớn hơn, thậm chí có lúc như chơi hơn người. Pio Esposito suýt ghi bàn nhưng bị Vasilj cản phá.

Dẫu vậy, trên chấm luân lưu, Tahirovic, Tabakovic, Alajbegovic và Bajraktarevic đều đánh bại Donnarumma, đưa Bosnia lên đỉnh cao cảm xúc, còn Italia rơi xuống tận cùng địa ngục – một địa ngục mà họ đã quen thuộc trong hơn một thập kỷ qua, khi liên tiếp vắng bóng tại các kỳ World Cup.