Đội tuyển Italia lỡ chuyến tàu cuối đến World Cup 2026, sau khi thua Bosnia 1-4 trên chấm luân lưu chung kết play-off khu vực châu Âu.

Moise Kean mở tỷ số cho Italia chỉ sau 15 phút, mang đến hy vọng về việc được trở lại với World Cup sau hai kỳ vắng mặt.

Bastoni đẩy Italia vào ác mộng. Ảnh: ANSA

Ác mộng bắt đầu với Italia cuối hiệp 1, khi Alessandro Bastoni nhận thẻ đỏ trực tiếp vì chậm chạp và phản ứng thô thiển.

Trong thế hơn người, Bosnia gỡ hòa cuối hiệp 2. Sau 30 phút hiệp phụ không có thêm bàn thắng, chủ nhà đánh bại Italia trên loạt luân lưu – với Pio Esposito và Bryan Cristante của Azzurri đá hỏng.

Gennaro Gattuso xuất hiện trước ống kính truyền hình với đôi mắt đỏ hoe, sau khi ôm từng cầu thủ trong đội.

“Các cầu thủ không xứng đáng nhận cú sốc này, với những gì họ đã thể hiện, sự nỗ lực và tình yêu”, Gattuso chia sẻ. “Chúng tôi đã có 3 cơ hội ghi bàn rõ rệt, thật đáng tiếc, nhưng đó là bóng đá. Tôi tự hào về các học trò của mình.

Điều này thật đau, bởi lẽ việc được dự World Cup lần này có ý nghĩa với chúng tôi, với gia đình, với cả nước Italia và với toàn bộ nền bóng đá của chúng tôi. Đây là một cú sốc rất khó nuốt trôi đối với tất cả”.

Gattuso bật khóc khi Italia lỡ hẹn World Cup 2026. Ảnh: ANSA

Báo chí Italia và tifosi phản ứng mạnh mẽ khi cho rằng trọng tài chính Clement Turpin (Pháp) đưa ra nhiều quyết định tranh cãi.

“Tôi không muốn nói về trọng tài”, Gattuso cho biết. “Nhưng bóng đá là vậy. Có lúc tôi tận hưởng niềm vui, có lúc nhận những cú đánh đau. Tuy nhiên, đội bóng đã khiến chính tôi cũng bất ngờ với những gì họ thể hiện trên sân.

Đã nhiều năm rồi người ta mới thấy một Italia chơi với trái tim như vậy. Chúng tôi có thể ghi bàn thứ 2, nhưng giờ thì điều đó không còn ý nghĩa.

Người ta có thể nói là Italia có khả năng làm tốt hơn, nhưng chúng tôi đã làm điều cần làm. Những tình huống cụ thể đã trừng phạt chúng tôi, chúng tôi cũng mắc sai lầm như chiếc thẻ đỏ, nhưng toàn đội đã cống hiến tất cả.

Tôi xin lỗi vì đã không thể đưa Italia đến World Cup. Sẽ cần thời gian để vượt qua cú sốc này, với tôi là cực kỳ đau đớn”.

Sau đó, khi liên tục được hỏi về trọng tài, Gattuso kết luận: “Có nhiều điều khiến tôi không bị thuyết phục”.