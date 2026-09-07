“Chúng tôi thật sự rất tiếc nuối, không chỉ cá nhân tôi mà còn các đồng đội và ban huấn luyện. Tất cả mọi người làm việc cật lực. Tôi nhìn thấy được sự cố gắng và chăm chỉ của toàn đội”, đội trưởng Quốc Khánh chia sẻ sau thất bại 1-3 của U20 Việt Nam trước U20 Iran ở lượt trận cuối bảng C.

Sau khi không hoàn thành mục tiêu, Quốc Khánh gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và các lứa U20 Việt Nam trong tương lai, anh nói: "Thay mặt toàn đội U20 Việt Nam, tôi xin lỗi người hâm mộ, những người đã yêu mến, ủng hộ và luôn ở bên cạnh chúng tôi. Tôi cũng muốn xin lỗi các lứa U20 Việt Nam sau này vì chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ”.

U20 Việt Nam có giải đấu không thành công. Ảnh: VFF

“Thất bại này là bàn đạp để chúng tôi học hỏi từ những sai lầm, từ đó trở thành những cầu thủ tốt hơn trong tương lai”, Quốc Khánh khẳng định.

Thúc thủ 1-3 trước U20 Iran ở lượt cuối bảng C, U20 Việt Nam toàn thua ở vòng loại U20 châu Á 2027, lỡ hẹn vòng chung kết và nhận vé xuống hạng.

HLV Yutaka Ikeuchi cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì đội tuyển chưa thể hoàn thành mục tiêu đề ra: “Chúng tôi tính toán các phương án để đạt được kết quả tốt nhất, nhưng tiếc là mục tiêu đó đã không hoàn thành. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ”.

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