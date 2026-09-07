Trận đấu được chờ đợi

Không lâu sau chiến thắng ở trận chung kết ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam và Thái Lan tái đấu trong khuôn khổ vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 (ngày 29/9).

Với HLV Kim Sang Sik và tuyển Việt Nam, đây là đơn thuần là một trong những cuộc so tài ở bảng B giải đấu lần đầu được tổ chức, nhưng với người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á thì lại khác.

Trận tái đấu tuyển Việt Nam vs Thái Lan ngày 29/9 tại FIFA ASEAN Cup 2026 rất được chờ đợi

Đặc biệt, người hâm mộ Thái Lan lẫn Việt Nam đều rất mong chờ cuộc tái đấu này, bởi nó giống như lời giải đáp một lần nữa cho sự so sánh liệu “Những chiến binh Sao vàng” mạnh hơn hay “Voi chiến” mới là số 1 khu vực.

Sự chờ đợi này bắt nguồn từ cách lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam, nhất là trận hòa 2-2 ở chung kết lượt về (lượt đi thắng 2-0) trên sân Mỹ Đình.

Trận tái đấu ở Indonesia, xét về chuyên môn cũng rất được chờ đợi, bởi Thái Lan mang đến đội hình tốt hơn và tuyển Việt Nam cũng cần khẳng định vị thế.

Thắng lại Thái Lan được không?

Tuyển Việt Nam đã thắng Thái Lan, thậm chí thắng ở hai kỳ ASEAN Cup liên tiếp. Những chiến thắng đó rất đáng giá, song chưa thể trở thành bằng chứng cuối cùng rằng cán cân bóng đá khu vực đã thực sự nghiêng sang phía “Những chiến binh sao vàng”.

Bởi đây là trận đấu khẳng định vị thế của tuyển Việt Nam ở khu vực một cách chắn chắn nhất

FIFA ASEAN Cup sẽ cho câu trả lời rõ hơn. Thái Lan đến giải đấu với đội hình mạnh hơn, không còn bất ngờ trước cách chơi của tuyển Việt Nam và chắc chắn có những tính toán kỹ lưỡng để 'phục thù'.

Chính vì thế, tuyển Việt Nam nếu muốn đánh bại được Thái Lan thêm một lần nữa trong điều kiện lực lượng 2 đội cân bằng hơn, chắc chắn phải khác. Có nghĩa cần tạo ra những phương án mới thay vì chờ những cá nhân từng tạo khác biệt ở ASEAN Cup hoặc trông vào đối thủ mắc sai lầm.

Sẽ là không dễ dàng, nhưng nếu làm được, chiến thắng ấy đương nhiên có giá trị hơn rất nhiều hai lần trước. Khi đó, tuyển Việt Nam có thể bắt đầu nói về một sự thay đổi vị thế, thay vì chỉ nói về một chu kỳ thành công.

Còn nếu không thắng, cũng chẳng có gì phải phủ nhận thành tích của thầy trò ông Kim Sang Sik suốt 2 năm qua. Nhưng ít nhất, cũng nhắc cho tất cả rằng tuyển Việt Nam mới chỉ vượt qua Thái Lan ở những thời điểm thuận lợi hơn, còn để bứt lên thực sự hay không thì đáp án vẫn bỏ ngỏ.