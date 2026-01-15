Sáng 15/1, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF, diễn ra lễ ký kết hợp tác tài trợ giữa Tập đoàn TTC và Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF - Bộ Công an, CLB PVF – CAND.

Thỏa thuận hợp tác giữa các bên nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển bóng đá, nâng cao chất lượng tập luyện - thi đấu, cũng như tạo nền tảng phát triển toàn diện cho các cầu thủ cả về chuyên môn, thể chất và nhân cách.

Lễ ký kết diễn ra vào sáng 15/1.

“Sự hợp tác này không chỉ mang ý nghĩa về mặt nguồn lực, mà còn thể hiện sự đồng hành, niềm tin và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp đào tạo thế hệ cầu thủ tương lai cho bóng đá nước nhà. PVF và CLB PVF-CAND cam kết sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường đào tạo chuẩn mực, hiện đại và nhân văn", Thiếu tướng Lê Vân, Chủ tịch CLB PVF-CAND nhấn mạnh.

Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF và CLB PVF-CAND hiện là một trong những đơn vị tiêu biểu của thể thao CAND, hiện đang thi đấu tại V-League – giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt CLB PVF-CAND đóng góp nhiều cầu thủ ở U23 Việt Nam như Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Anh Quân, Xuân Bắc hay Lê Phát (đang cho Ninh Bình mượn). Điều này thể hiện rõ định hướng phát triển bài bản, xuyên suốt từ đào tạo đến thi đấu đỉnh cao, khẳng định vai trò nòng cốt của PVF-CAND trong chiến lược xây dựng lực lượng kế thừa cho bóng đá Việt Nam nói chung và thể thao CAND nói riêng.