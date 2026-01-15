Mối lo cho U23 Việt Nam

Hàng công của U23 Việt Nam đang cho thấy sự thay đổi khi dứt điểm gọn gàng, hiệu quả hơn so với những giải đấu trước. Trận thắng U23 Saudi Arabia là ví dụ điển hình khi các học trò của HLV Kim Sang Sik chỉ tung ra 3 cú dứt điểm, trong đó có 2 trúng đích và 1 bàn thắng.

Tuy nhiên, đằng sau hiệu quả ấy là một sự thật khó chối bỏ: tuyến trên của U23 Việt Nam đang phụ thuộc rất lớn vào Đình Bắc. Ai cũng thấy, khi cầu thủ người xứ Nghệ vắng mặt, các phương án tấn công mà HLV Kim Sang Sik yêu cầu đều ít hiệu quả và sự đột biến so với thời điểm Đình Bắc xuất hiện.

Đình Bắc cần được chia lửa

Đây là nỗi lo lớn nhất mà người hâm mộ dành cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik, bởi dù chẳng dễ phong toả Đình Bắc, nhưng khả năng UAE cũng sẽ có phương án để hạn chế tầm hoạt động đối với cái tên nguy hiểm bậc nhất bên phía U23 Việt Nam ở tứ kết.

HLV Kim Sang Sik chắc chắn hiểu được điều này và sẽ ứng biến bằng cách tìm người chia lửa cho Đình Bắc nhằm giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng “gọn ghẽ” và sớm thay vì kéo sang hiệp phụ.

Quân bài bí mật của U23 Việt Nam

Có thể, câu trả lời đang nằm trong tay áo của HLV Kim Sang Sik với cái tên: Thanh Nhàn. Gọi là “bí mật” cũng không quá lời, bởi tại VCK U23 châu Á 2026, cầu thủ người Tây Ninh mới chỉ có đúng 6 phút ra sân ở chiến thắng Saudi Arabia.

Sự trở lại sau chấn thương của Thanh Nhàn mang đến nhiều kỳ vọng cho hàng công U23 Việt Nam khi sở hữu tốc độ, khả năng di chuyển không bóng thông minh và đặc biệt là sự nhạy bén trong khâu dứt điểm.

Và Thanh Nhàn là lựa chọn xứng đáng.

Quan trọng hơn, Thanh Nhàn không chỉ chờ cơ hội, mà còn biết cách tự tạo ra thời cơ cho chính mình và đồng đội để mang đến niềm hy vọng lớn đối với U23 Việt Nam ở hành trình phía trước tại giải U23 châu Á.

Thêm người chia lửa, Đình Bắc sẽ giảm bớt gánh nặng, U23 Việt Nam có thêm phương án tiếp cận khung thành đối thủ để có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút.

Vấn đề còn lại nằm ở thể trạng của Thanh Nhàn, sau khi dính chấn thương ngay trước thềm giải đấu và cũng chỉ mới trở lại không lâu trước vòng tứ kết.

U23 Việt Nam đã đi qua vòng bảng bằng sự chắc chắn và hiệu quả. Nhưng để tiến xa hơn sẽ cần nhiều hơn một ngôi sao. Và biết đâu, “quân bài trong tay áo” của HLV Kim Sang Sik chính là chìa khóa giúp U23 Việt Nam mở cánh cửa đi sâu hơn tại giải đấu năm nay.