Theo đó, ông Heidari Payam (Iran) là trọng tài chính điều khiển trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE. Hỗ trợ cho trọng tài Heidari Payam là 2 trợ lý đồng hương: Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi, còn trọng tài thứ tư là Faisal Sulaiman (Saudi Arabia). Trọng tài người Singapore - Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari, là người điều hành phòng VAR.

Đây là trận thứ 2 tại VCK U23 châu Á 2026 trọng tài Heidari Payam được giao nhiệm vụ bắt chính ở trận đấu có U23 Việt Nam. Ở vòng bảng, vị vua áo đen này cầm còi trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Kyrgyzstan 2-1.

Trọng tài Heidari Payam nổi tiếng nghiêm khắc.

Trọng tài Heidari Payam được phong cấp FIFA năm 2015, thường xuyên được AFC giao nhiệm vụ ở các giải đấu lớn. Ông nổi tiếng nghiêm khắc với các quyết định trên sân, được mệnh danh là "vua thẻ".

Theo thống kê của Sofascore, tính đến lúc này, ông Heidari Payam bắt chính 221 trận trong sự nghiệp, rút ra 850 thẻ vàng cùng 53 thẻ đỏ, thổi phạt đền 61 lần. Ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan, trọng tài người Iran cũng thổi phạt 11m giúp các học trò của HLV Kim Sang Sik có bàn mở tỷ số.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam đối đầu với U23 UAE lúc 22 giờ 30 ngày 16/1, theo giờ Hà Nội.

