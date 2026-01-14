Việc U23 Thái Lan dừng bước ngay từ vòng bảng U23 châu Á 2026 đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ khu vực.

Trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, cái tên được nhắc đến nhiều nhất không ai khác ngoài U23 Việt Nam, đội bóng đang gây ấn tượng mạnh với thành tích toàn thắng.

Tài khoản Lê Trọng Thắng bình luận: “Giờ mới thắc mắc tại sao U23 Thái Lan có thể ghi 2 bàn vào lưới Việt Nam. Ngay cả Jordan hay Ả Rập Xê Út cũng không làm được điều đó. Có lẽ đó chỉ là tai nạn.”

Nhận xét này nhanh chóng nhận được nhiều lượt đồng tình, khi U23 Việt Nam đang sở hữu hàng thủ rất chắc chắn.

U23 Thái Lan (áo xanh) bị loại từ vòng bảng - Ảnh: AFC

CĐV David Kieu lại liên tưởng đến giai đoạn khó khăn của bóng đá Việt Nam: “Xem Thái Lan đá mà nhớ thời Việt Nam dưới Philippe Troussier: cầm bóng nhiều nhưng không biết tấn công. Chân thành cảm thông với Thái Lan.”

Không ít CĐV Đông Nam Á chuyển sự ủng hộ sang U23 Việt Nam. Generation Ship viết: “Xin chia buồn cùng Thái Lan. Giờ hãy cổ vũ cho những chiến binh Rồng vàng Việt Nam".

Trong khi đó, CĐV Indonesia Ovie Koeswoyo bày tỏ mong muốn được thấy U23 Việt Nam vào chung kết gặp U23 Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của U23 Thái Lan: kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu chiến lược, tấn công bế tắc và tinh thần thi đấu nhạt nhòa.

Giữa những lời tiếc nuối ấy, U23 Việt Nam nổi lên như niềm hy vọng chung của khu vực Đông Nam Á tại sân chơi châu lục.

