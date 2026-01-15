Thất vọng là cảm xúc dễ hiểu nhất với truyền thông và người hâm mộ khi nhìn vào hành trình của U23 Thái Lan tại U23 châu Á 2026.

Ở Saudi Arabia, những gì U23 Thái Lan thể hiện khiến báo chí nước này thất vọng, mang cảm giác một nền bóng đá dậm chân tại chỗ kéo dài quá lâu.

U23 Thái Lan không vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2026. Ảnh: FAT

“Vẫn chưa tiến xa! Nhìn lại thành tích U23 Thái Lan tại 3 kỳ U23 châu Á gần nhất, điểm chung là bị loại ngay vòng bảng”, tờ Thai Rath chua chát.

Trong 3 lần tham dự U23 châu Á gần nhất, “Voi chiến” luôn nhận được nhiều kỳ vọng và tuyên bố kiểu đao to búa lớn, nhưng đề không vượt qua được vòng bảng.

Sau trận hòa U23 Trung Quốc 0-0, xếp cuối bảng D và phải về nước sớm, Thai Rath phân tích:

“Ở giải đấu tại Saudi Arabia, U23 Thái Lan đặt mục tiêu rõ ràng là ít nhất vào tứ kết, nhưng màn trình diễn ở vòng bảng không đạt yêu cầu.

‘Voi chiến’ hòa 2, thua 1, chỉ giành 2 điểm, xếp cuối bảng, phải sớm nói lời chia tay giải đấu”.

Trong những năm qua, bóng đá Thái Lan luôn nói đến việc phát triển, tiến bước, hay tiếp cận nhóm đầu châu lục. Tuy vậy, họ liên tục thất bại.

“Kết cục này không chỉ phản ánh kết quả trên sân cỏ, mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về định hướng phát triển bóng đá trẻ của Thái Lan”, Thai Rath bình luận sau trận U23 Trung Quốc.

Tờ báo nhấn mạnh: “Thời gian trôi qua, nhưng khoảng cách giữa ‘kỳ vọng’ và ‘thực tế trên đấu trường châu Á’ dường như vẫn chưa được rút ngắn một chút nào”.

Lần thứ 3 liên tiếp U23 Thái Lan về nước sớm. Ảnh: FAT

U23 Thái Lan không hề thiếu sự đầu tư, cũng không thiếu thời gian chuẩn bị, dù thực tế có việc một số CLB Thai League không nhả cầu thủ.

Thế nhưng, những gì thể hiện trên sân của “Voi chiến” là sự nghèo nàn về ý tưởng, thiếu đột biến và đặc biệt là thiếu bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.

Tờ Siam Sport không quá nặng nề nhưng cũng thể hiện sự thất vọng khi U23 Thái Lan về nước sớm, như thể đã dự đoán trước sau SEA Games 33.

“U23 Thái Lan hòa U23 Trung Quốc 0-0, xếp chót bảng D và bị loại khỏi U23 châu Á 2026”.

Matichon viết: “U23 Thái Lan cần phải giành chiến thắng để tiến vào tứ kết. Kết quả chỉ là tỷ số 0-0, chỉ giành 2 điểm và về nước sớm”.

