Ngày 20/3, tại Thụy Sỹ, FIFA phê duyệt việc thành lập giải đấu mới mang tên FIFA ASEAN Cup - giải đấu được ví là "World Cup Đông Nam Á". Đây là bước tiến lớn đối với bóng đá Đông Nam Á, khi khu vực lần đầu tiên có một giải đấu chính thức do FIFA trực tiếp tổ chức và công nhận.

Giải đấu được đề xuất lần đầu tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia vào tháng 10/2025 và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các quốc gia thành viên. Như vậy, sau ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup và Tiger Cup), các quốc gia trong khu vực có thêm một giải đấu tranh tài.

Tuyển Việt Nam đang là ĐKVĐ ASEAN Cup.

FIFA ASEAN Cup quy tụ 11 đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á, được FIFA quản lý và tính điểm xếp hạng chính thức. Điều đặc biệt là các trận đấu trong FIFA ASEAN Cup được tính điểm FIFA cao hơn so với các giải khu vực thông thường như ASEAN Cup. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu giành Cúp vô địch, các đội sẽ được cộng thêm nhiều điểm trên BXH FIFA.

Theo kế hoạch, FIFA ASEAN Cup diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10/2026, nằm trong khung thời gian FIFA Days mở rộng mới (từ 21/9 đến 6/10/2026). FIFA hiện chưa công bố thể thức thi đấu.

Như vậy, sau ASEAN Cup 2026 (diễn ra vào tháng 7) với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, tuyển Việt Nam tiếp tục tranh tài tại FIFA ASEAN Cup, cũng với mục tiêu cao nhất.