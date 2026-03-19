"Tôi rất vui và tự hào khi được khoác áo U23 Việt Nam. Tôi hiểu những gì mà HLV chỉ bảo, và cố gắng tập luyện chăm chỉ để có thể thực hiện tốt nhất những gì Ban huấn luyện yêu cầu. Do vừa từ châu Âu về Việt Nam nên tôi có chút mệt, ngoài ra gặp khó khăn về giao tiếp, nhưng được ở đây là rất vui. Tôi có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền đạo và đá cánh", cầu thủ Việt kiều Antonio Moric cho biết.

Antonio Moric sinh năm 2008 (17 tuổi), có 11 bàn thắng ở mùa giải này sau 16 trận (8 chính thức, 8 dự bị) cho Mladost Petrinja tại giải hạng Nhì Croatia. Đáng chú ý ở trận gần nhất diễn ra vào đầu tháng 3 gặp CLB Mladost Petrinja, đội bóng của Antonio Moric (NK Trnje) thắng 8-0, bản thân anh góp 5 bàn dù chỉ thi đấu 55 phút.

Cầu thủ Việt kiều Antonio Moric.

Antonio Moric thừa nhận mình còn trẻ nên việc tập luyện cùng các đàn anh ở U23 Việt Nam có sự khác biệt. Dù vậy, đó không phải là vấn đề lớn, và anh đang nỗ lực thích nghi, làm quen với các đồng đồng đội, giáo án tập luyện.

Thần tượng của Antonio Moric là danh thủ Luka Modric. Bố của anh cũng chơi thân với siêu sao Croatia. Tân binh U23 Việt Nam chia sẻ: "Luka Modric chắc chắn là một trong những cầu thủ yêu thích của tôi ở Croatia. Bởi vì anh ấy là một thủ lĩnh và rất bền bỉ trong bóng đá. Giờ Luka Modric đang chơi cho AC Milan và vẫn đang có phong độ tốt. Tôi hy vọng được thấy anh ấy thi đấu cho tuyển Croatia ở World Cup 2026".

Với U23 Việt Nam, Antonio Moric tiết lộ mình thích phong cách chơi bóng của Đình Bắc: "Tôi xem U23 Việt Nam thi đấu ở VCK U23 châu Á 2026, trận thắng U23 Hàn Quốc. Cầu thủ yêu thích nhất của tôi là Đình Bắc. Tôi nghĩ cậu ấy có những phẩm chất tuyệt vời qua những gì thể hiện trong màu áo U23 Việt Nam và CAHN. Thỉnh thoảng tôi cũng theo dõi V-League khi cậu ấy thi đấu. Đó là một cầu thủ giỏi. Tôi nghĩ phong cách của chúng tôi có chút tương đồng vì Đình Bắc cũng chơi ở vị trí chạy cánh".