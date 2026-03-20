Theo đó, vé trận tuyển Việt Nam vs Malaysia ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình) có 3 mệnh giá gồm: 200-300-400 nghìn đồng. Vé được bán trực tuyến từ 10h ngày 21/3 đến 23h59 ngày 25/3 trên ứng dụng OneU.

Trước trận đấu này, AFC ban hành quyết định kỷ luật đối với LĐBĐ Malaysia (FAM), đồng thời đưa ra án phạt xử thua 0-3 ở hai trận đấu của tuyển Malaysia, gồm trận gặp Nepal ngày 25/3/2025 và trận lượt đi gặp tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 (thắng 4-0), do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch lậu.

Như vậy, với việc được cộng thêm 3 điểm, tuyển Việt Nam giành quyền vào VCK Asian Cup 2027. Kết quả này đồng thời giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik sớm định đoạt ngôi đầu bảng F, bất chấp kết quả ở trận tái đấu Malaysia ngày 31/3 tới.

Tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 21/3 nhưng chưa có đủ quân số, do một số cầu thủ bận tham dự Cúp Quốc gia và trận đá bù vòng 13 LPBank V-League 2025/26. Hoàng Hên và các đồng đội có trận "tổng duyệt" với Bangladesh vào ngày 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy trước khi di chuyển tới Ninh Bình để tiếp đón Malaysia.