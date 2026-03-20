Mục tiêu

Về mặt lý thuyết, trận đấu với Malaysia vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường chỉ mang ý nghĩa thủ tục với tuyển Việt Nam. “Những chiến binh sao vàng” đã chính thức giành vé dự VCK Asian Cup 2027, sau khi đối thủ bị phát hiện sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định - bị trừ 6 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc HLV Kim Sang Sik có thể thoải mái thử nghiệm đội hình mà không chịu bất kỳ áp lực nào về mặt thành tích.

Malaysia mất quá nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng vì sai quy trình

Tuy nhiên, với người hâm mộ, đây là trận đấu của niềm kiêu hãnh nên mong muốn thầy trò HLV Kim Sang Sik “xát muối” lên nỗi đau của đối thủ bằng một chiến thắng đậm, nhằm khẳng định vị thế số một khu vực.

Ở góc độ chuyên môn, HLV Kim Sang Sik có lý do thực dụng hơn. Một chiến thắng sẽ giúp tuyển Việt Nam cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA – yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân nhóm hạt giống tại Asian Cup 2027.

Đây chính là nền tảng để tuyển Việt Nam có một lá thăm thuận lợi hơn, tránh rơi vào bảng đấu quá khó. Vì thế, việc nhà cầm quân người Hàn Quốc triệu tập lực lượng gần như tốt nhất cho trận đấu này không phải điều bất ngờ vì mục tiêu duy nhất: Chiến thắng.

Nhưng không dễ, vì đâu

Đúng một ngày sau khi Việt Nam công bố danh sách, Malaysia cũng làm điều tương tự. Dù mất đi 7 cầu thủ nhập tịch chất lượng do vướng vào lùm xùm pháp lý, nhưng “Hổ Malay” vẫn còn đó một lực lượng hùng hậu khác.

HLV Peter Cklamovski vẫn gọi 10 cầu thủ lai và 3 người gốc nước ngoài hoàn toàn cho thấy khát khao “rửa mặt” bằng một trận đấu gây khó cho tuyển Việt Nam, hoặc ít nhất minh chứng cho quyết tâm không buông xuôi dù đã bị loại.

Nhưng với lực lượng còn lại, tuyển Việt Nam cũng không dễ thắng Malaysia

Đối thủ đã khó chơi, nội tại tuyển Việt Nam cũng tiềm ẩn những thử thách. Dù HLV Kim Sang Sik triệu tập đội hình mạnh nhất, nhưng chắc chắn vẫn dành chỗ cho những thử nghiệm nhân sự đáng chú ý.

Sự xuất hiện của Hoàng Hên, Đình Trọng hay sự trở lại của Văn Hậu là tín hiệu vui, nhưng cũng là bài toán khó về sự hòa nhập và cảm giác bóng sau thời gian dài vắng bóng ở tuyển Việt Nam.

Đứng giữa mục tiêu thắng lợi và việc tạo cơ hội cho những gương mặt mới, những cầu thủ vừa bình phục chấn thương ra sân là một bài toán không đơn giản với ông Kim.

Vì vậy dù tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế: sân nhà, tâm lý thoải mái hơn và mục tiêu rõ ràng. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng những biến số khó lường. Trước một Malaysia đang khát khao chứng tỏ và không còn gì để mất, chiến thắng nếu đến với tuyển Việt Nam có lẽ cũng sẽ không hề dễ dàng.