Do Patrick Lê Giang chưa đủ điều kiện khoác áo ĐTQG Việt Nam, nên đợt tập trung lần này HLV Kim Sang Sik chỉ triệu tập 3 thủ môn là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và Trung Kiên. Trên lý thuyết, thủ thành trẻ Trung Kiên khó cạnh tranh suất bắt chính trong trận tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia sắp tới, nhưng có thể HLV Kim Sang Sik lại đưa ra quyết định bất ngờ.

Xét về nhiều mặt, cả Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm đều xứng đáng đứng trong khung gỗ tuyển Việt Nam. Filip đang cùng CAHN dẫn đầu BXH V-League (chỉ để thủng lưới 13 bàn sau 15 trận), trong khi Đặng Văn Lâm cũng thể hiện phong độ ổn định trong màu áo CLB Ninh Bình.

Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm đều đã có tuổi. Ảnh: S.N

Tuy nhiên, sau khi tuyển Việt Nam chính thức đoạt vé đi tiếp vào VCK Asian Cup 2027 vì tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi, HLV Kim Sang Sik có thể trao cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ, trong đó có Trung Kiên.

Thủ thành CLB HAGL thua kém hai đàn anh Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm về kinh nghiệm và bản lĩnh, nhưng anh lại là tương lai của tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik từng tin tưởng Trung Kiên ở U23 Việt Nam thì cũng có thể tiếp tục trao cơ hội cho anh trong đợt tập trung lần này của ĐTQG.

Trung Kiên ngày một trưởng thành. Ảnh: AFC

Trước khi lên tuyển Việt Nam, Trung Kiên giúp HAGL có chuỗi 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hòa), cho thấy thủ thành 23 tuổi đang có cảm giác thi đấu rất tốt, hoàn toàn tự tin cạnh tranh sòng phẳng với Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip.

Một ưu thế của Trung Kiên so với hai đàn anh chính là khả năng kết nối trên sân với các đồng đội, khả năng chơi chân cũng như sức trẻ và thể hình. Dĩ nhiên anh phải tiếp tục khẳng định năng lực, ghi điểm với HLV Kim Sang Sik trong các buổi tập và trận giao hữu với Bangladesh sắp tới, nếu được vào sân.