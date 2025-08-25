Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Đức: Chờ cơn địa chấn Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Đức, thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng G, Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.

Ở trận ra quân, dù thua 1-3 trước Ba Lan nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi, cả về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu.

Tại sân chơi lớn như giải vô địch thế giới, lại gặp những đối thủ rất mạnh, việc các cô gái Việt Nam chơi tự tin cho thấy họ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trong trận tiếp theo tại bảng G, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp đối thủ khó chơi tiếp theo là Đức (hạng 11 thế giới). Trận mở màn, Đức có chiến thắng 3-0 trước Kenya.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin đấu tuyển Đức.

Trận này HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhiều khả năng tiếp tục sử dụng đội hình như trận gặp Ba Lan, nhằm có sự cân bằng ở cả hàng công và thủ. Bên cạnh đó, sau những gì thể hiện trước đội bóng hạng 3 thế giới, Vị Thị Như Quỳnh cùng các đồng đội đã "nóng máy" nên có thể làm tốt hơn.

Theo đó, đội hình xuất phát của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Lâm Oanh, Bích Thủy, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Khánh Đang (Libero).

Trong các VĐV này ở trận gặp Ba Lan, Vi Thị Như Quỳnh chơi bùng nổ, ghi 20 điểm. Ngoài ra Bích Thủy, Lâm Oanh chơi ổn định, Nguyễn Thị Trinh, Kiều Trinh cũng có phong độ tốt. Chỉ có Trần Thị Thanh Thúy là phải nỗ lực nhiều hơn nữa khi chơi ở hàng sau để hỗ trợ hàng phòng ngự.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Đức diễn ra lúc 17h00 ngày 25/8, tại Phuket, Thái Lan.