Cô gái dân tộc Thái phi thường

Từ một bản làng heo hút ở Tương Dương (Nghệ An), nơi tiếng trống hội mùa xuân xen lẫn nhịp điệu cồng chiêng, ít ai ngờ một cô gái dân tộc Thái lại trở thành ngôi sao sáng của bóng chuyền Việt Nam.

Ở tuổi 23, Vi Thị Như Quỳnh – cao 1m75, khiêm tốn so với chuẩn mực quốc tế (thường 1m83–1m90) – vẫn khiến cả thế giới phải ngước nhìn.

Như Quỳnh tỏa sáng, khiến cả thế giới ngước nhìn. Ảnh: Volleyball World

Điều đặc biệt là Quỳnh bước vào con đường bóng chuyền muộn hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.

Ở Việt Nam, nhiều VĐV được phát hiện từ 11–12 tuổi, còn tại các cường quốc bóng chuyền, chủ công thường bắt đầu từ khi mới 9–10 tuổi.

Quỳnh tập luyện bài bản từ năm 15 tuổi – chậm gần nửa thập kỷ so với chuẩn quốc tế.

Vậy mà chỉ sau vài năm, từ cô bé chân trần trên đất núi, Quỳnh đã trở thành chủ công số một của Than Quảng Ninh và nhanh chóng góp mặt ở đội tuyển quốc gia.

Đằng sau vóc dáng mảnh khảnh là một sức bật và một ý chí khiến nhiều người xúc động. Sinh ra trong một gia đình dân tộc thiểu số, Quỳnh hiểu thế nào là gian khó.

Như Quỳnh mạnh mẽ ghi điểm trước “ bức tường ” Ba Lan. Ảnh: Volleyball World

Cú bật nhảy đạt tới 290 cm (chiều cao tấn công – spike) và chắn bóng 285 cm (chiều cao chắn – block) không đơn thuần là con số, mà là minh chứng cho khát vọng vượt qua mọi giới hạn của Quỳnh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Với Quỳnh, mỗi cú đập bóng không chỉ là điểm số, mà còn là lời gửi gắm từ núi rừng Nghệ An ra thế giới.

Vươn tới bầu trời

Khoảnh khắc để đời với Như Quỳnh và bóng chuyền nữ Việt Nam đến trong lượt trận mở màn giải VĐTG ở Thái Lan.

Đối thủ là Ba Lan – đội bóng sở hữu những “người khổng lồ” cao vượt trội. Nhưng trong trận đấu ấy, cô gái Thái chỉ cao 1m75 đã ghi 20 điểm, lọt vào top 10 tay ghi điểm nhiều nhất lượt đầu, sánh vai cùng những siêu sao quốc tế như Magdalena Stysiak – đối thủ mà cô vừa gặp.

Mỗi cú dứt điểm xuyên qua hàng chắn cao sừng sững của Ba Lan là một lần trái tim người hâm mộ Việt Nam rung lên. Bởi mọi người biết, từ nay, bóng chuyền Việt không chỉ trông chờ vào Thanh Thúy (hay Bích Tuyền, người không dự giải) – chúng ta có thêm một ngọn núi mới mang tên Như Quỳnh.

Các pha bật chắn của Quỳnh cũng rất ấn tượng. Ảnh: Volleyball World

Thế giới có thể dễ dàng bị cuốn hút bởi những tay đập 1m90, nhưng khó có thể làm ngơ trước một VĐV dân tộc thiểu số dám viết nên câu chuyện cổ tích bằng sự kiên cường.

Ở giải CLB châu Á 2025, Quỳnh từng khiến châu lục thán phục với 97 điểm toàn giải, giành danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất, góp công lớn đưa VTV Bình Điền Long An lên ngôi á quân; hay gần đây là chức vô địch chặng 2 SEA V.League 2025 – chấm dứt sự thống trị của nữ Thái Lan.

Báo chí gọi cô là “tay đập thép” của bóng chuyền Việt, nhưng trong mắt khán giả, Quỳnh đơn giản là một cô gái Thái biết ước mơ và dám biến ước mơ thành hiện thực.

Hành trình của Như Quỳnh là minh chứng rằng thể thao không chỉ đo bằng chiều cao hay thành tích, mà còn đo bằng ý chí.

Từ bản làng nghèo khó, cô gái Thái đã vươn tới bầu trời của bóng chuyền thế giới, mang theo niềm tự hào cho người hâm mộ Việt Nam, cũng như đại diện cho cả cộng đồng dân tộc thiểu số luôn khát khao được khẳng định mình.

Có lẽ, đó là lý do mà ngay cả khi chỉ cao 1m75, Vi Thị Như Quỳnh vẫn khiến cả thế giới phải ngước nhìn. Bởi chiều cao có thể đo bằng thước, nhưng khát vọng thì chỉ có thể đo bằng bầu trời.