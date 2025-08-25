Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Giải vô địch thế giới 2025 hôm nay ngày 25/8

NGÀY

GIỜ

BẢNG

ĐỘI BÓNG

 TỶ SỐ

ĐỘI BÓNG

 TRỰC TIẾP

25/08

16h00

E

Canada

Tây Ban Nha

25/08

16h00

F

CH Dominica

Mexico

25/08

17h00

H

Nhật Bản

Ukraine

25/08

17h00

G

 Việt Nam Đức

25/08

19h30

E

Thổ Nhĩ Kỳ

Bulgaria

25/08

19h30

F

Trung Quốc

Colombia

25/08

20h30

H

Serbia

Cameroon

25/08

20h30

G

Ba Lan

Kenya