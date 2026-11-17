HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng vẫn xếp tiền đạo Đình Bắc ở đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam, trong trận gặp Kyrgyzstan tại lượt cuối Casper Cup 2026.

Tại Casper Cup 2026, sau khi thắng Đài Loan (Trung Quốc) 3-0, Kyrgyzstan (hiệu số +3) có lợi thế trong cuộc đua vô địch với tuyển Việt Nam (+2). Đội bóng Trung Á chỉ cần hòa ở trận cuối trước chủ nhà là đăng quang giải đấu.

Với mục tiêu giành chức vô địch trên sân nhà, HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục sử dụng Đình Bắc trong vai trò một tiền đạo chủ lực, ngay cả khi chân sút CAHN đá trọn vẹn 90 phút ở trận ra quân.

Đình Bắc có vai trò quan trọng ở tuyển Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên

Tuyển Việt Nam có 1 tuần nghỉ ngơi sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc), vì thế Đình Bắc đang rất sung sức. Anh sát cánh cùng Văn Tùng và Thanh Nhàn trên hàng tiền đạo, sẵn sàng chơi một trận đấu sòng phẳng với Kyrgyzstan.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Quang Vinh khả năng lần đầu được khoác áo tuyển Việt Nam, đá cặp với Minh Khoa. Quang Vinh là một trong những cầu thủ được HLV Kim Sang Sik kỳ vọng khi cầu thủ này có màn thể hiện rất tốt ở SLNA, ghi 3 bàn thắng sau 7 trận dù không phải là một tiền đạo.

Sau trận mở màn, tuyển Việt Nam có 9 cầu thủ chưa thi đấu phút nào. Những gương mặt này sẽ được HLV Kim Sang Sik thử nghiệm trước khi tuyển Việt Nam kết thúc đợt tập trung trong dịp FIFA Days tháng 11.

Ở vị trí trung vệ, tân binh Lương Chí Khải (Kyle Colonna) là cái tên đáng chú ý nhất. Sau trận đầu ngồi dự bị, anh có thể đá chính ở trận đấu cuối tại Casper Cup 2026.

Lương Chí Khải sinh năm 1999 tại Mỹ, từng thi đấu cho Hà Nội FC trước khi gia nhập Thể Công Viettel. Với lợi thế chiều cao và sự hiểu biết về bóng đá Việt Nam, anh đang có cơ hội ghi điểm với HLV Kim Sang Sik trong trận ra mắt đội tuyển.

Trong sơ đồ 3-4-3, Chí Khải có thể đá cặp với trung vệ Lý Đức và Thành Chung, hai bên cánh là Phan Tuấn Tài và Minh Phúc. Còn ở khung thành, nếu không có vấn đề về sức khỏe, Trung Kiên sẽ là người bắt chính.

Trận tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan diễn ra lúc 19h00 ngày 17/11 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Trung Kiên, Lương Chí Khải, Lý Đức, Thành Chung, Phan Tuấn Tài, Minh Phúc, Quang Vinh, Minh Khoa, Văn Tùng, Thanh Nhàn, Đình Bắc.

Xem màn trình diễn của ĐTQG Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay