HLV Kim Sang Sik chắc chắn

Trận đấu ra quân rất quan trọng, chính vì thế HLV Kim Sang Sik lựa chọn một lối chơi phù hợp đối với U23 Việt Nam hòng giành kết quả tốt nhất.

Cụ thể, thuyền trưởng người Hàn Quốc cho đội nhà thi đấu với sơ đồ mới vừa đảm bảo được sức ép lên phần sân đối thủ, vừa đảm bảo khả năng phòng ngự từ xa trong cuộc đối đầu với U23 Jordan vốn đánh giá cao hơn.

HLV Kim Sang Sik sẽ có những điều chỉnh để chiến thắng Jordan

Kinh nghiệm từ những cuộc đối đầu với các đối thủ mạnh hơn tại Panda Cup 2025, gần như chắc chắn ông Kim Sang Sik cho đội nhà chơi với sơ đồ 3-5-2 (biến thể 5-3-2).

Lựa chọn này về cơ bản là hợp lý, bởi sơ đồ 3-5-2 đảm bảo sự cân bằng giữa công – thủ, bên cạnh đó cũng ưu tiên miếng đánh từ 2 biên, nơi U23 Việt Nam đang sở hữu 2 “chân chạy” khá tốt là Phi Hoàng và Minh Phúc.

Ai sẽ được lựa chọn

Về cơ bản, đội hình hiện tại với danh sách dự SEA Games 33 của U23 Việt Nam không có quá nhiều thay đổi về nhân sự, chính vì thế chẳng quá khó đoán những lựa chọn từ HLV Kim Sang Sik.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất ở chỗ ai sẽ đá tiền đạo bên cạnh Đình Bắc ở sơ đồ 3-5-2, trong bối cảnh Thanh Nhàn chưa hồi phục để ra sân trong trận ra quân?

Văn Khang sẽ đá cặp cùng Đình Bắc

Nhìn vào danh sách, HLV Kim Sang Sik có nhiều lựa chọn, nhưng để tạo ra yếu tố bất ngờ vừa đảm bảo được năng lực về chuyên môn rất có thể Văn Khang là người được chọn đá cao nhất cùng Đình Bắc.

Sự lựa chọn này tạo ra bất ngờ đối với Jordan, nếu HLV Kim Sang Sik yêu cầu cả Đình Bắc lẫn Văn Khang liên tục hoán đổi vị trí thay vì “đóng đinh” một chỗ như tại SEA Games.

Phần còn lại, các cầu thủ khác vẫn giữ nguyên vai trò của mình giống khi giành HCV SEA Games 33, như các trung vệ, tiền vệ và 2 cánh.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Trung Kiên, Minh Phúc, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Thái Sơn, Xuân Bắc, Quốc Cường, Đình Bắc, Văn Khang