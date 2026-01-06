U23 Việt Nam đá tấn công

Bước vào VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam mang theo hành trang là chuỗi trận toàn thắng trong năm 2025, trải dài từ giải U23 Đông Nam Á, SEA Games hay vòng loại U23 châu Á.

Tuy nhiên, trên lý thuyết, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn chỉ được xếp vào nhóm ứng viên thứ ba ở bảng đấu vốn có sự hiện diện của chủ nhà Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công

Chính vì vậy, khi nói tới việc U23 Việt Nam chơi tấn công ở trận ra quân, nhiều người có thể cảm thấy khó tin, bởi U23 Jordan không phải đối thủ dễ chịu. Đội bóng Tây Á này vừa có những kết quả hòa đáng chú ý trước ĐKVĐ U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan, đủ cho thấy năng lực không đơn giản.

Chưa kể, đội bóng của HLV Kim Sang Sik không còn là ẩn số khi lối chơi, nhân sự, đều đã được các đối thủ nghiên cứu kỹ. Nếu tiếp cận trận đấu bằng tâm thế phòng ngự thuần túy, chờ đợi sai lầm từ Jordan, U23 Việt Nam rất dễ rơi vào thế bị động, chịu sức ép kéo dài và đánh mất quyền kiểm soát thế trận ngay từ đầu dẫn tới phải nhận kết quả không như mong muốn.

Giành quyền tự quyết

Nhận định chung bảng đấu, tấm vé vào tứ kết đầu tiên gần như sẽ thuộc về đội chủ nhà U23 Saudi Arabia, cho nên trận đấu với U23 Jordan mang dáng dấp của một trận “chung kết sớm” với U23 Việt Nam.

Bởi vậy, nếu chỉ nhắm đến một kết quả hòa, cánh cửa đi tiếp trở nên mong manh hơn rất nhiều khi phía trước còn đó Saudi Arabia và Kyrgyzstan, U23 Việt Nam buộc phải nghĩ xa hơn.

Để hướng đến chiến thắng ở trận ra quân

Muốn vậy, giải pháp hợp lý nhất là chủ động tấn công có kiểm soát. Ghi bàn trước không chỉ mang lại lợi thế về tỷ số, mà còn giúp U23 Việt Nam kéo đối thủ ra khỏi khối phòng ngự, qua đó mở ra nhiều khoảng trống hơn cho các pha chuyển trạng thái.

Tính toán này không phải là điều xa lạ với thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tại Panda Cup 2025, U23 Việt Nam từng chơi sòng phẳng, thậm chí chủ động tấn công trước các đối thủ được đánh giá cao hơn, như ở chiến thắng trước U23 Trung Quốc là ví dụ.

Tấn công ở đây không đồng nghĩa với việc dâng cao toàn đội hay chơi mạo hiểm. Đó là sự chủ động trong pressing tầm trung, tận dụng tốc độ và khả năng di chuyển thông minh của hàng công để tạo ra cơ hội sớm.

Khi đã có bàn thắng, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể kéo thấp đội hình, chuyển sang thế trận phòng ngự – phản công sở trường, thứ đã được kiểm chứng qua nhiều giải đấu trong năm qua.

Gặp U23 Jordan, U23 Việt Nam không có nhiều lựa chọn. Muốn đi tiếp, phải dám chơi, dám tấn công và dám chịu áp lực. Đó là con đường khó, nhưng dường như cũng là con đường duy nhất để giành chiến thắng và nắm quyền tự quyết ngay từ trận mở màn đối với HLV Kim Sang Sik.