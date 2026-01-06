U23 Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục VCK U23 châu Á 2026 bằng trận mở màn gặp U23 Jordan. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik phải giành được kết quả tốt nhất để có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

U23 Jordan là một thử thách lớn với U23 Việt Nam. Đội bóng Tây Á thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng loại khi đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng cả 3 trận, ghi tới 19 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 1 lần.

Ở hai trận gần nhất (giao hữu), U23 Jordan gây bất ngờ khi cầm hòa U23 Nhật Bản (1-1) và U23 Uzbekistan (0-0). Nhật Bản và Uzbekistan đều là 2 ứng cử viên vô địch cho VCK U23 châu Á năm nay.

U23 Jordan (đỏ) rất đáng gờm.

Đoàn quân của HLV Omar Najhi có phong độ rất ấn tượng trong năm 2025, và đang rất tự tin bước vào năm 2026 với mục tiêu tiến sâu tại VCK U23 châu Á, thậm chí còn muốn vào chung kết. Với việc 6 lần tham dự VCK châu lục và đạt thành tích cao nhất là hạng ba, đồng thời sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Odeh Fakhouri, Ibrahim Sabra... U23 Jordan tuyên bố giành trọn 3 điểm trong trận ra quân trước U23 Việt Nam.

Về phần mình, thầy trò HLV Kim Sang Sik bên cạnh việc nghiên cứu kỹ về đối thủ, có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á 2026. Đáng tiếc là ngay trước trận mở màn, tiền đạo Vĩ Hào phải nói lời chia tay vì chấn thương, trong khi Thanh Nhàn bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik có phương án thay thế.

Tấm HCV SEA Games 33 mang tới nhiều sự tự tin và động lực cho các cầu thủ trẻ. Dĩ nhiên, tất cả hiểu rằng từ sân chơi khu vực tới châu lục là câu chuyện hoàn toàn khác, nhưng U23 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng tấm vé đi tiếp, và quyết tạo nên kỳ tích trên đất Saudi Arabia.

Về nhân sự và lối chơi, nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik không có nhiều thay đổi so với SEA Games 33. Đội hình chính của U23 Việt Nam khả năng vẫn là những gương mặt quen thuộc như thủ môn Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, Xuân Bắc, Văn Khang, Thái Sơn, Minh Phúc, Đình Bắc...

U23 Việt Nam tự tin chiến thắng. Ảnh: S.N

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik có những yêu cầu cao hơn với học trò, trong đó phải tổ chức tốt khâu phòng ngự, đồng thời chuẩn bị những miếng đánh mới gây bất ngờ cho đối thủ.

Xét về tổng thể, U23 Việt Nam không được đánh giá cao bằng đối thủ, nhưng Đình Bắc và các đồng đội lại có sự gắn kết, hiểu nhau, hiểu đấu pháp của HLV và tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

Trận ra quân không chỉ phải giành chiến thắng để có cơ hội đi tiếp, mà U23 Việt Nam cũng phải thể hiện được sự trưởng thành, bản lĩnh của mình. Đây chính là thử thách kiểm chứng tham vọng của thầy trò HLV Kim Sang Sik ở sân chơi châu lục, sau thành công tại SEA Games 33.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Jordan lăn bóng vào lúc 18h30 ngày 6/1 trên SVĐ King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (Saudi Arabia).

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Minh Phúc, Quốc Việt, Đình Bắc.