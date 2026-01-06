Bước chuyển của bóng đá châu Á

Dưới ánh đèn rực rỡ của Saudi Arabia, VCK U23 châu Á 2026 chính thức khai mạc hôm nay, mở ra ngày hội lớn của bóng đá châu lục.

Không chỉ là cuộc tranh tài của 16 đội tuyển ưu tú, giải đấu còn là thước đo cho tham vọng, chiều sâu đào tạo và năng lực kế thừa của mỗi nền bóng đá.

Hôm nay, U23 châu Á 2026 khai mạc. Ảnh: AFC

Sau 6 kỳ tổ chức, U23 châu Á không đơn thuần là một giải trẻ. Đây là bệ phóng cho những thế hệ cầu thủ sẽ sớm trở thành trụ cột đội tuyển quốc gia, là nơi các nền bóng đá kiểm chứng thành quả đầu tư dài hạn.

Lịch sử giải đấu đã chứng minh điều đó. Nhiều gương mặt từng tỏa sáng ở U23 châu Á sau này trở thành ngôi sao hàng đầu khu vực, thậm chí vươn ra các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu.

Phiên bản 2026 tại Saudi Arabia tiếp tục khẳng định tầm vóc ấy. Sự hiện diện của các cựu vương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq, Uzbekistan hay chính chủ nhà Saudi Arabia tạo nên chiều sâu chuyên môn và sức hút đặc biệt.

Trên trang chủ, AFC (LĐBĐ châu Á) nhấn mạnh, giải đấu năm nay vượt qua khái niệm cạnh tranh ở chất lượng cầu thủ.

Theo các chuyên gia AFC, các trận đấu tại Saudi Arabia là cuộc đua về tư duy chiến thuật, khoa học huấn luyện và khả năng thích ứng của các đội trẻ trong bối cảnh bóng đá châu Á đang chuyển mình mạnh mẽ.

Ở góc độ rộng hơn, U23 châu Á 2026 diễn ra trong thời điểm bóng đá châu lục ghi nhận nhiều bước tiến, các đội trẻ liên tục tạo dấu ấn ở sân chơi thế giới, các giải quốc nội nâng cấp hệ thống đào tạo, còn các liên đoàn quốc gia ngày càng coi trọng tuyến kế cận.

Khát vọng U23 Việt Nam

Trong bức tranh lớn ấy, U23 Việt Nam bước vào giải với tâm thế của một đội bóng đã quen mặt sân chơi châu lục nhưng vẫn khát khao bứt phá.

Vượt qua vòng loại với thành tích toàn thắng và không thủng lưới, nền tảng là lứa vô địch U23 Đông Nam Á và vừa giành HCV SEA Games 2025, đội tuyển trẻ Việt Nam mang theo sự tự tin cần thiết.

Tất nhiên, Đình Bắc và các đồng đội cũng hiểu rõ thách thức đang chờ đợi ở bảng đấu có chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và tân binh Kyrgyzstan.

HLV Kim Sang Sik không né tránh thực tế. Ông thẳng thắn nhìn nhận bảng đấu khó khăn, nhấn mạnh mục tiêu cụ thể: trước mắt là giành vé vào tứ kết.

U23 Việt Nam khát vọng vươn xa. Ảnh: S.N

“U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu không dễ, các đối thủ đều có chất lượng. Nhưng toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ tập trung tối đa cho từng trận, hướng tới mục tiêu vào tứ kết”, nhà cầm quân người Hàn Quốc tuyên bố trước giờ khai mạc.

Điều đáng chú ý là cách tiếp cận của ông Kim Sang Sik, không đặt nặng những so sánh với quá khứ, dù U23 Việt Nam từng tạo nên kỳ tích vào chung kết năm 2018.

Thay vào đó, ông nhấn mạnh tinh thần khiêm tốn, kỷ luật và sự tiến bộ qua từng trận. Điều này giúp giảm áp lực cho cầu thủ khi vào trận.

Với ông, thành công ở SEA Games chỉ là bước đệm, còn U23 châu Á là thước đo thực sự cho năng lực cạnh tranh của lứa cầu thủ hiện tại.

Khát vọng của U23 Việt Nam mang màu sắc rất rõ ràng, không ồn ào, nhưng đủ mạnh mẽ để bước ra sân với niềm tin có thể tạo khác biệt.

Trong một giải đấu mà AFC coi là biểu tượng cho tương lai bóng đá châu Á, quy tụ nhiều gương mặt từ các CLB trẻ châu Âu, mỗi điểm số, mỗi màn trình diễn đều có giá trị dài hạn.

Khi tiếng còi khai mạc vang lên, U23 châu Á 2026 chính thức bắt đầu. Với U23 Việt Nam, đây không còn là sự hiện diện trong ngày hội lớn, mà trở thành hành trình thử thách bản lĩnh, nuôi dưỡng khát vọng và tìm kiếm vị trí xứng đáng trên bản đồ bóng đá trẻ châu lục.

Tất cả bắt đầu từ cuộc đọ sức với U23 Jordan hôm nay, trên sân King Abdullah Sport City (18h30 ngày 6/1).