Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Thời gian: 18h30 ngày 6/01/2026
Địa điểm: King Abdullah Sport City, Jeddah, Ả Rập Xê Út
Giải đấu: Bảng A, U23 châu Á 2026
Kênh trực tiếp trên: VTV5, TV360
Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Jordan
U23 Việt Nam: Trung Kiên; Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc; Đình Bắc, Viktor Lê, Văn Khang.
U23 Jordan: Murad Al Faluji; Ali Hajabi, Arafat Al Haj, Ahmad Ayman, Mohammad Taha; Odeh Al-Fakhouri, Amin Al-Shanaineh, Moamen Al-Saket, Yousef Qashi; Odeh Fakhouri, Baker Kalbouneh.
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Jordan...
Nhận định trước trận
Trận ra quân gặp U23 Jordan được xem là thử thách then chốt với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Jordan không chỉ vượt trội về hiệu suất ghi bàn ở vòng loại, mà còn giàu kinh nghiệm khi góp mặt đầy đủ ở cả 6 VCK trước đó – điều rất hiếm ở bóng đá trẻ châu Á.
Đội bóng Tây Á sở hữu hàng công giàu tốc độ, khả năng chuyển trạng thái nhanh và nền tảng thể lực vượt trội. Những trận hòa trước U23 Nhật Bản hay Uzbekistan cho thấy họ không hề lép vế trước các “ông lớn”.
Trong khi đó, U23 Việt Nam bước vào giải với sự chuẩn bị dài hơi qua nhiều đấu trường. Lối chơi kỷ luật, tổ chức tốt và khả năng kiểm soát nhịp trận đấu là điểm tựa lớn nhất của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Lịch sử đối đầu không ủng hộ Việt Nam, nhưng trong bối cảnh hiện tại, trận đấu ngày 6/1 hứa hẹn là màn so tài cân não, nơi bản lĩnh và tính hiệu quả sẽ quyết định tất cả.
Thông tin lực lượng
U23 Việt Nam: Thủ môn Nguyễn Tân và tiền đạo Vĩ Hào phải chia tay vì chấn thương; khả năng ra sân của Thanh Nhàn vẫn là những dấu hỏi
U23 Jordan: Không có sự phục vụ của một số gương mặt được kỳ vọng như Muhannad Abu Taha hay Ibrahim Sabra.