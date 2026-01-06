Trận ra quân gặp U23 Jordan được xem là thử thách then chốt với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Jordan không chỉ vượt trội về hiệu suất ghi bàn ở vòng loại, mà còn giàu kinh nghiệm khi góp mặt đầy đủ ở cả 6 VCK trước đó – điều rất hiếm ở bóng đá trẻ châu Á.

Đội bóng Tây Á sở hữu hàng công giàu tốc độ, khả năng chuyển trạng thái nhanh và nền tảng thể lực vượt trội. Những trận hòa trước U23 Nhật Bản hay Uzbekistan cho thấy họ không hề lép vế trước các “ông lớn”.

U23 Việt Nam chạm trán U23 Jordan trận ra quân VCK U23 châu Á 2026 - Ảnh: AFC

Trong khi đó, U23 Việt Nam bước vào giải với sự chuẩn bị dài hơi qua nhiều đấu trường. Lối chơi kỷ luật, tổ chức tốt và khả năng kiểm soát nhịp trận đấu là điểm tựa lớn nhất của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Lịch sử đối đầu không ủng hộ Việt Nam, nhưng trong bối cảnh hiện tại, trận đấu ngày 6/1 hứa hẹn là màn so tài cân não, nơi bản lĩnh và tính hiệu quả sẽ quyết định tất cả.