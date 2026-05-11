Sở Tư pháp Cao Bằng:

Thúc đẩy công bằng trong tiếp cận thông tin

Xác định cải cách thể chế và phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm để giảm nghèo thông tin, tăng năng lực tiếp cận thông tin pháp lý tại địa phương, trong Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) của Sở Tư pháp giai đoạn 2026 - 2030 vừa được ban hành hồi đầu tháng 5/2026, Sở cam kết thực hiện rà soát 100% văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hệ thống văn bản mà còn là tạo ra một môi trường pháp lý "thông thoáng, minh bạch, an toàn" với chi phí tuân thủ thấp nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, để thực sự đưa chủ trương, chính sách đến gần dân, Sở Tư pháp sẽ đổi mới toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thay vì các hình thức tuyên truyền truyền thống, đơn vị sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong truyền thông dự thảo chính sách. Việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở và Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh sẽ giúp mọi người dân, dù ở bất cứ đâu, đều có quyền và khả năng tiếp cận nguồn tin pháp lý chính thống.

Sự công bằng trong tiếp cận thông tin chính là nền tảng để bảo đảm pháp luật được thực hiện "công bằng, nghiêm minh, nhất quán". Khi người dân hiểu luật, họ không chỉ bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của mình mà còn tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nâng cao năng lực số cho cộng đồng

Song song với việc phổ cập thông tin, việc nâng cao năng lực số cho người dân để họ có thể tự tin giao tiếp với chính quyền trên môi trường điện tử là ưu tiên hàng đầu của Sở Tư pháp Cao Bằng trong 5 năm tới.

Kế hoạch CCHC giai đoạn 2026-2030 của Sở đưa ra nhiều con số rất ấn tượng và cụ thể: Giai đoạn 2026-2027, phấn đấu 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện sẽ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử và số hóa hồ sơ phải đạt tuyệt đối 100%.

Chung tay xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng sẽ đẩy mạnh việc sử dụng hiệu quả các ứng dụng đã triển khai như: Hệ thống quản lý văn bản, điều hành VNPT iOffice, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Tư pháp, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh..., bảo đảm an toàn thông tin khi trao đổi văn bản trên môi trường mạng.

Về mức độ tương tác, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa trong giải quyết TTHC đạt từ 70% trở lên trong hai năm đầu và tiến tới trên 90% vào giai đoạn 2028 - 2030.

Về thanh toán không tiền mặt, đến năm 2030, tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục có thu phí, lệ phí phải đạt từ 80% trở lên.

Những chỉ số nêu trên cho thấy sự chuyển biến lớn của người dân trong việc tiếp cận với phương thức làm việc hiện đại của cơ quan quản lý nhà nước. Việc đẩy mạnh thực hiện TTHC "không phụ thuộc vào địa giới hành chính" trên phạm vi toàn tỉnh là minh chứng rõ nét cho nỗ lực xóa bỏ rào cản địa lý nhờ công nghệ.

Để hỗ trợ người dân nâng cao năng lực số, Sở Tư pháp sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo hướng "thuận tiện, dễ hiểu, dễ thực hiện". Việc tối giản hóa các mẫu đơn, tờ khai, cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu dân cư sẽ giúp người dân giảm bớt sự e dè khi tiếp cận công nghệ. Sở đặt mục tiêu tối thiểu 95% người dân và doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến – một con số khẳng định cam kết lấy người dân làm trung tâm trong tiến trình chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, nội bộ Sở cũng thực hiện cuộc cách mạng về năng lực số khi yêu cầu 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử và chú trọng đào tạo kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ. Một bộ máy hành chính số mạnh mẽ sẽ là điểm tựa vững chắc để dẫn dắt và hỗ trợ người dân Cao Bằng bước vào kỷ nguyên số.