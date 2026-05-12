Chú trọng phổ biến các quy định mới

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Cao Bằng năm 2026 vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 8/5 hướng tới mục tiêu chung là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng tổ chức thực hiện CCHC của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; đồng thời tạo sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu: "Thông tin, tuyên truyền về CCHC phải góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và đẩy mạnh hội nhập quốc tế".

Trong năm 2026, nội dung tuyên truyền sẽ tập trung vào những vấn đề cốt lõi như cải cách thể chế, thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền số. Đặc biệt, tỉnh chú trọng phổ biến các quy định mới về thực hiện thủ tục theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục dựa trên dữ liệu dân cư. Việc minh bạch hóa các chỉ số như PAR-INDEX, SIPAS, hay PAPI không chỉ giúp chính quyền tự soi, tự sửa mà còn tạo niềm tin vững chắc cho cộng đồng về một nền hành chính phục vụ.

Để kế hoạch đạt hiệu quả thực chất, UBND tỉnh yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Không dừng lại ở việc phổ biến văn bản, công tác tuyên truyền phải gắn liền với đạo đức công vụ, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức. Mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ rào cản thông tin, đảm bảo mọi người dân dù ở vùng sâu, vùng xa cũng có thể tiếp cận và thụ hưởng những thành quả của CCHC.

Đa dạng phương thức, đẩy mạnh số hóa truyền thông

Điểm nổi bật trong Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2026 chính là tinh thần giảm nghèo thông tin thông qua đa dạng hóa các hình thức tiếp cận. Thay vì chỉ dựa vào các kênh truyền thống, tỉnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông. Các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook và các ứng dụng kỹ thuật số sẽ trở thành "cánh tay nối dài" để đưa thông tin chính sách đến gần hơn với người trẻ và cộng đồng doanh nghiệp.

UBND tỉnh xác định rõ nhiệm vụ "Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung, chú trọng tuyên truyền các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác CCHC, các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác CCHC; Lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước".

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí địa phương như Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng được giao nhiệm vụ nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục CCHC. Các chương trình đối thoại, tọa đàm trực tuyến và các video clip ngắn sẽ được tăng cường để giải đáp trực tiếp những vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Việc sử dụng phần mềm đánh giá KPI hay ứng dụng Công dân số Cao Bằng cũng sẽ được phổ biến rộng rãi để người dân quen dần với môi trường làm việc số hóa.

UBND tỉnh yêu cầu phải tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Bên cạnh dòng chảy thông tin hiện đại, các hình thức tuyên truyền trực quan và trực tiếp vẫn được duy trì hiệu quả. Nội dung CCHC sẽ được lồng ghép qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các lớp tập huấn hay cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các cơ quan truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội sẽ giúp lan tỏa thông tin đến tận cơ sở, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của nhân dân.

Việc đổi mới tuyên truyền không chỉ giúp người dân nhanh chóng tiếp nhận thông tin cải cách hành chính mà còn là "chìa khóa" để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn mới.