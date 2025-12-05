Ngày 5/12, Công an xã Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa bắt giữ hai nghi phạm liên quan vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng nặng khoảng 1,5 lượng, trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Hai nghi phạm là Nguyễn Thị Kiều Giang (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thế Quang (28 tuổi, ngụ xã Đông Thái, tỉnh An Giang).

Theo điều tra ban đầu, sáng 4/12, bà N.T.T.N. (47 tuổi) đang đi chợ Tầm Vu ở ấp Hòa Bình (xã Mỹ Thuận) thì bị một đôi nam nữ áp sát, giật sợi dây chuyền đeo trên cổ rồi tẩu thoát.

Hai nghi phạm Nguyễn Thế Quang và Nguyễn Thị Kiều Giang. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Công an xã Mỹ Thuận huy động toàn bộ lực lượng tổ chức chốt chặn, truy tìm nghi phạm. Chỉ sau hơn 20 phút, công an đã khống chế, bắt giữ hai nghi phạm Giang và Quang cùng tang vật là sợi dây chuyền vàng.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của bà N.

Công an làm việc với nghi phạm Nguyễn Thị Kiều Giang. Ảnh: CACC

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.