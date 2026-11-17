Thông qua tuần tra song phương, kết nghĩa bản làng và hỗ trợ người dân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Thanh Hóa) góp phần giữ vững an ninh biên giới, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào.

Lực lượng biên phòng Việt Nam và Lào duy trì trao đổi thông tin, giao ban định kỳ nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới.

Gắn kết nghĩa tình từ những bản làng biên giới

Ở vùng biên viễn xa xôi, bản Lơi, cụm Mường Pún, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và bản Na Mèo, xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa không chỉ gần nhau bởi những dãy núi nối dài mà còn gắn bó bằng tình cảm thân tình của người dân hai bên biên giới.

Cuộc sống nơi đây vẫn còn không ít khó khăn, nhưng sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau đã trở thành điều quen thuộc. Những buổi giao lưu văn nghệ, thể thao, những lần thăm hỏi, tặng quà hay hỗ trợ cây giống, vật nuôi đã góp phần làm cho tình cảm giữa hai bản ngày càng thêm bền chặt.

Góp phần vun đắp mối quan hệ ấy là những hoạt động đối ngoại của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa).

Bên cạnh phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Lào, đơn vị còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân các bản đối diện, góp phần cải thiện đời sống và củng cố tình đoàn kết giữa hai bên.

Thượng tá Bàn Văn Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo chia sẻ: “Tình đoàn kết kết nghĩa cụm bản không chỉ là một biểu tượng đẹp, mà còn là nền tảng vững chắc để hai bên cùng giữ gìn đường biên, cột mốc, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.

Từ tinh thần đó, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương Lào tổ chức nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hướng dẫn mô hình trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ rừng, phòng chống tệ nạn xã hội và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Cùng với tuyên truyền, đơn vị còn hỗ trợ cây giống, vật nuôi giúp người dân có thêm điều kiện phát triển sinh kế.

Đáng chú ý, thông qua chương trình “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường,” Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đang hỗ trợ 2 học sinh tại xã Pùn và xã Xôi, tỉnh Hủa Phăn, với mức 500.000 đồng/em/tháng.

Đơn vị cũng vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng trang thiết bị học tập như máy tính, bàn ghế, tủ sách, dụng cụ học tập cho hai trường tại địa phương, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thông qua các chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 672 lượt người dân tại các bản đối diện, với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị trao tặng 50 đèn năng lượng mặt trời cho bản Đơi, xã Pùn. Đối với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn, đơn vị trao tặng 1 bộ máy tính, loa đài, hơn 10 tấn xi măng và 185 tấm fibro xi măng phục vụ sinh hoạt, công tác.

Những hoạt động hỗ trợ thiết thực góp phần cải thiện đời sống người dân, tăng cường sự gắn bó giữa các cộng đồng dân cư và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Phối hợp tuần tra, giữ vững an ninh biên giới

Tình cảm giữa nhân dân hai bên biên giới là nền tảng để công tác đối ngoại biên phòng được triển khai thuận lợi, hiệu quả. Với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, xây dựng mối quan hệ tin cậy với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đơn vị duy trì hội đàm, trao đổi thông tin, ký kết thỏa thuận hợp tác và kết nghĩa với Đại đội bảo vệ biên giới 215 và Đại đội bảo vệ biên giới 218 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn.

Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, hai bên thường xuyên trao đổi tình hình, phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới chung.

Định kỳ 2 tháng/lần, lực lượng hai bên tổ chức tuần tra song phương để kiểm tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Vào những dịp cao điểm, sự kiện chính trị quan trọng của hai nước, các đơn vị còn chủ động phối hợp tuần tra đột xuất, tăng cường kiểm soát địa bàn.

Công tác trao đổi thông tin về hoạt động của các loại tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép và những hành vi vi phạm quy chế biên giới cũng được duy trì thường xuyên, giúp hai bên chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch có thể lợi dụng vấn đề biên giới để xuyên tạc, chia rẽ quan hệ hữu nghị giữa hai nước, sự phối hợp chặt chẽ, tin cậy giữa lực lượng bảo vệ biên giới càng có ý nghĩa quan trọng. Mỗi chuyến tuần tra chung, mỗi cuộc hội đàm, trao đổi không chỉ góp phần giữ vững an ninh địa bàn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của những người lính hai nước trong bảo vệ tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị.

Những hoạt động tại Na Mèo cũng nằm trong mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn. Hai địa phương có chung đường biên giới dài 213km, với 18 xã biên giới của Thanh Hóa tiếp giáp 33 bản thuộc 10 cụm, 3 huyện của tỉnh Hủa Phăn.

Từ năm 2014 đến nay, Bộ đội Biên phòng hai tỉnh đã tổ chức kết nghĩa 17 cặp bản, tạo điều kiện để người dân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, phối hợp bảo vệ rừng, giữ gìn an ninh, trật tự và hỗ trợ nhau ổn định cuộc sống.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo xác định tiếp tục thực hiện nghiêm các thỏa thuận, hiệp định, quy chế đã ký kết; duy trì phối hợp, kết nghĩa với Đại đội bảo vệ biên giới 215, 218.

Đơn vị đồng thời đổi mới hình thức trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương thúc đẩy kết nghĩa các bản, cụm dân cư, mở rộng giao lưu và hợp tác phát triển kinh tế, qua đó củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và góp phần giữ vững an ninh biên giới Việt Nam – Lào.

Từ những cuộc tuần tra chung đến sự hỗ trợ thiết thực cho người dân, công tác đối ngoại biên phòng tại Na Mèo góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng chức năng và nhân dân hai nước, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định và phát triển.

Hoài Linh