Giới thiệu về luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, luật mới có 4 chương, 31 điều và có hiệu lực thi hành từ 1/9.

Luật đã cụ thể hóa nhiều nhóm chính sách lớn, trong đó, điều chỉnh phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của chính quyền địa phương phù hợp với thực tiễn, mô hình tổ chức sau sắp xếp.

Theo đó, UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, không cung cấp thông tin do mình nhận được từ cơ quan khác, trừ một số trường hợp. Việc này nhằm đảm bảo hợp lý, khả thi trong bối cảnh mở rộng chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã. UBND cấp tỉnh, xã chủ động xác định đầu mối thông tin.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh giới thiệu về luật

Luật cũng mở rộng phạm vi thông tin phải công khai thông qua việc bổ sung các nhóm thông tin quan trọng, gắn trực tiếp với đời sống sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, luật mới đã phân định rõ ràng phạm vi thông tin người dân được tiếp cận, thông tin người dân không được tiếp cận và thông tin người dân được tiếp cận có điều kiện. Việc này đảm bảo sự hài hòa giữa quyền được tiếp cận thông tin của người dân với yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia và bảo vệ dữ liệu cá nhân…

Ngoài ra, luật đã phân định rõ ràng phạm vi thông tin người dân được tiếp cận, thông tin người dân không được tiếp cận và thông tin người dân được tiếp cận có điều kiện.

Thông tin không được tiếp cận theo quy định của luật là thông tin thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định của luật này.

Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định của pháp luật dân sự và dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng là thông tin không được tiếp cận. Trường hợp được người đó đồng ý hoặc trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý thì sẽ được tiếp cận.

Thông tin về bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ (trừ trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đồng ý) cũng thuộc nhóm không được tiếp cận. Bên cạnh đó, thông tin công dân không được tiếp cận nếu thông tin cung cấp sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng...

Việc xác định thông tin trên thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật chưa quy định, căn cứ vào điều kiện thực tiễn, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét, quyết định việc cung cấp thông tin.

Thông tin thuộc bí mật công tác do cơ quan, đơn vị xác định theo quy định của pháp luật; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan, đơn vị; tài liệu do cơ quan, đơn vị soạn thảo cho công việc nội bộ cũng thuộc dạng thông tin không được tiếp cận.