Theo Báo điện tử Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 2809 ngày 26/12/2025, đổi tên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM.

Ngoài các ngành công nghệ kỹ thuật và các ngành khác, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM tiếp tục đào tạo các ngành sư phạm theo quy định.

Bộ GD-ĐT, UBND TPHCM và các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên, bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định, Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc đổi tên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM được hình thành trên cơ sở Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật, thành lập ngày 5/10/1962. Ngày 21/9/1972, trường được đổi tên thành Trung tâm Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ - Thủ Đức và đến năm 1974 được nâng cấp thành Trường ĐH Giáo dục Thủ Đức.

Ngày 27/1/1976, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở Trường ĐH Giáo dục Thủ Đức. Đến năm 1984, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức hợp nhất với Trường Trung học Công nghiệp Thủ Đức và đổi tên thành Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.