Cụ thể, theo Quyết định 2345/QĐ-TTg ngày 23/10/2025, Phó Thủ tướng đồng ý sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược, ĐH Thái Nguyên.

Tại Quyết định 2346/QĐ-TTg ngày 23/10/2025, Phó Thủ tướng đồng ý sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Huế trực thuộc UBND TP Huế vào Trường Đại học Y - Dược, ĐH Huế.

Phó Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND TP Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, người học của 2 trường cao đẳng này vào 2 trường Đại học theo quy định.

Quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải đảm bảo hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế hướng dẫn 2 trường đại học trực thuộc về việc đào tạo và cấp bằng cho người học đang học tại 2 trường cao đẳng trước sáp nhập theo quy định.