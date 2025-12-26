UBND TPHCM vừa ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ của ngành GD-ĐT thành phố.

Xét tờ trình của Sở GD-ĐT về lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh, Chủ tịch UBND TPHCM có ý kiến chỉ đạo như sau: Chấp thuận đề xuất của Sở GD-ĐT tại tờ trình nêu trên; thống nhất thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM từ ngày 12/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026. Như vậy, học sinh TPHCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày.

Học sinh TPHCM.

UBND TPHCM giao Sở GD-ĐT ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở giáo dục.

Hiện nay, nhiều địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh. Trong đó, học sinh Cần Thơ được nghỉ 11 ngày. Hà Nội đã chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh từ ngày 16 đến 20/2/2026; nếu kết hợp bốn ngày cuối tuần, kỳ nghỉ có thể kéo dài 9 ngày.