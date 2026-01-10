Sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi với vị trí thứ 4 (14 trận thắng và 8 trận thua) Gunma Green Wings bước vào giai đoạn lượt về giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản. Đối thủ đầu tiên của Thanh Thúy và các đồng đội là Queenseis Kariya.

Ở lượt đi, Gunma Green Wings có 1 thắng và 1 thua, còn lần tái đấu này đội bóng áo xanh có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, những gì diễn ra cho thấy Gunma không có sự chuẩn bị tốt nhất.

Thanh Thúy chơi không tốt, Gunma Green Wings thua 0-3.

Queenseis áp đảo hoàn toàn, trong khi Gunma Green Wings thi đấu dưới sức. Những vấn đề về bước 1 cũng như chuyền hai của Gunma là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Thậm chí trong set 1, Gunma Green Wings thua cách biệt 11/25.

Cá nhân Thanh Thúy trong ngày hôm nay cũng thi đấu không thực sự tốt, vì thế set 3 chủ công sinh năm 1997 được cho ra sân nghỉ.

Thua 0-3 (11/25, 20/25, 19/15), đội bóng của Thanh Thúy phải nhanh chóng có những điều chỉnh về chuyên môn, tâm lý, nhằm "đòi nợ" đối thủ trong trận đấu diễn ra vào lúc 11h05 ngày 11/1.