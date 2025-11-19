Sau khi được đưa tới bệnh viện tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) kiểm tra chấn thương, các bác sĩ thông báo tiền vệ Nguyễn Văn Trường của U22 Việt Nam bị đứt dây chằng bán phần trước đầu gối.

Cầu thủ Hà Nội FC cho biết, các bác sĩ nói anh chỉ cần tập hồi phục, không phải tiến hành phẫu thuật. Trước mắt Văn Trường cùng các đồng đội từ Trung Quốc về nước và được kiểm tra lại. Anh không kịp bình phục chấn thương để tham dự SEA Games 33, diễn ra vào đầu tháng 12 tới.

Văn Trường dính chấn thương nặng.

Trước đó, ở lượt trận cuối tại giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 trận U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc, phút 70, Nguyễn Văn Trường có pha va chạm mạnh với cầu thủ đối phương và tiếp đất không tốt. Anh tỏ ra rất đau đớn, phải rời sân bằng cáng, khiến U22 Việt Nam chỉ còn chơi với 10 cầu thủ trên sân do HLV Đinh Hồng Vinh dùng đủ quyền thay người.

Ngay sau trận đấu, Văn Trường được bộ phận y tế U22 Việt Nam đưa tới bệnh viện kiểm tra chấn thương. Trong chiều 19/11, cầu thủ sinh năm 2003 cùng các đồng đội về nước.

Theo kế hoạch, sau ít ngày nghỉ ngơi, U22 Việt Nam tập trung trở lại tại Bà Rịa Vũng Tàu trước khi sang Thái Lan và ngày 2/12 để chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 33.