Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với áp lực gia tăng sau khi Ủy ban Kháng cáo của FIFA ra lệnh mở cuộc điều tra chính thức về hoạt động nội bộ của tổ chức, liên quan đến bê bối làm giả giấy tờ.

Hôm 3/11, ủy ban kháng cáo giữ nguyên các án phạt liên quan đến vụ việc, trong đó có 7 cầu thủ nhập tịch.

FIFA yêu cầu mở cuộc điều tra chính thức với FAM. Ảnh: NST

Một tiết lộ gây sốc trong bản quyết định có lập luận chi tiết, được công bố trên trang web của FIFA vào hôm nay (18/11), đã làm dấy lên những nghi ngờ về cách vận hành của FAM.

Cuộc điều tra nhằm xác định những cá nhân chịu trách nhiệm trong việc làm giả tài liệu, đánh giá mức độ đầy đủ và hiệu quả của các cơ chế tuân thủ – quản trị nội bộ của FAM, cũng như xem xét liệu có cần áp dụng thêm các biện pháp kỷ luật đối với quan chức FAM hay không.

“Là trọng tâm ban đầu, cuộc điều tra phải xem xét vai trò của Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, và của hai đại diện được FIFA cấp phép có tên trong hồ sơ – Nicolas Puppo và Frederico Moraes”, báo cáo nêu rõ.

“Sự liên quan của họ đặt ra những nghi ngại nghiêm trọng và cần được xem xét kỹ lưỡng”.

Báo cáo cũng cho biết ủy ban đã khuyến nghị ban thư ký mở cuộc điều tra riêng về việc sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong 3 trận giao hữu được đề cập trong hồ sơ.

Cuộc điều tra này sẽ làm rõ bối cảnh mà một số cầu thủ đã ra sân và xác định xem liệu có cần áp dụng thêm các án phạt hay không.

“Cuối cùng, xét đến tính chất và mức độ nghiêm trọng của các hành vi, đặc biệt là việc làm giả tài liệu chính thức, ủy ban đã chỉ đạo ban thư ký thực hiện các bước cần thiết để thông báo tới cơ quan chức năng có thẩm quyền ở Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia”, báo cáo FIFA cho biết.

Trận Malaysia thắng tuyển Việt Nam được điều tra kỹ. Ảnh: NST

Theo FIFA: “Làm giả tài liệu là hành vi phạm tội hình sự tại các quốc gia này, và điều cần thiết là các cơ quan hữu trách phải được thông báo để tiến hành điều tra và truy tố hình sự phù hợp”.

Hồi tháng 9, FIFA đã yêu cầu FAM nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Trong khi đó, 7 cầu thủ là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Báo cáo FIFA chỉ rõ: “Như đã nhấn mạnh trong lập luận của ủy ban, việc xác định tư cách thi đấu của cầu thủ trong màu áo đội tuyển quốc gia không chỉ là một yêu cầu thủ tục bắt buộc, mà còn là nguyên tắc nền tảng nhằm bảo vệ sự tín nhiệm của các giải đấu quốc tế và niềm tin của các bên liên quan trên toàn thế giới.

Mọi nỗ lực làm giả tài liệu nhằm qua mặt các cơ quan quản lý và lách quy định đều là hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc đó.

Hành vi như vậy làm tổn hại sự công bằng của môn thể thao, xói mòn niềm tin của công chúng và trong mọi trường hợp đều không thể chấp nhận”.