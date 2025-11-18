"Đây là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2025 và cũng là trận đấu quan trọng trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, vì vậy chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tất cả các cầu thủ của tôi đều đang ở trạng thái thể lực tốt nhất và tôi tin rằng ngày mai đội có một trận đấu hay, mang về kết quả tốt. Chúng tôi cố gắng hết sức mình.

Tuyển Việt Nam đang có thể lực tốt nhất, đạt 100%. Điều quan trọng nhất là phải có được 3 điểm. Mặc dù chúng ta vẫn còn trận đấu tiếp theo với Malaysia, nhưng chiến thắng trong trận gặp Lào là rất quan trọng. Một chiến thắng là động lực lớn cho các trận đấu sắp tới", HLV Kim Sang Sik mở lời trong buổi họp báo trước trận gặp Lào, tại lượt về bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Hải Hoàng

Về khả năng sử dụng tiền đạo Xuân Son trong trận gặp Lào, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Tôi nghe nói rằng việc không có Xuân Son, CLB Nam Định có một giai đoạn rất khó khăn. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến CLB vì chăm sóc cho cậu ấy. Tôi nghĩ rằng việc sử dụng Xuân Son là hoàn toàn có thể. Anh ấy phải trải qua 10 tháng để điều trị chấn thương và hồi phục, tôi rất biết ơn điều đó.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình và tất cả những người ở bên cạnh Xuân Son trong suốt thời gian khó khăn. Sự trở lại của Son chắc chắn mang đến nhiều phương án tấn công đa dạng hơn cho đội tuyển. Tôi hy vọng anh ấy trở lại bằng một bàn thắng để báo tin vui cho người hâm mộ Việt Nam. Tôi rất vui khi Xuân Son bình phục và trở lại đội tuyển".

HLV Kim Sang Sik thừa nhận mặt sân tập tại Lào không tốt, nhưng tuyển Việt Nam cố gắng vượt qua: "Điều kiện sân tập không hoàn hảo 100%, nhưng chúng tôi hoàn thành tốt các buổi tập vừa qua. Các cầu thủ tập luyện rất tốt và điều đó không ảnh hưởng quá nhiều. Chúng tôi giữ được sự quyết tâm và tập trung tối đa cho trận gặp Lào".

Tuyển Việt Nam tự tin giành chiến thắng trước Lào. Ảnh: Hải Hoàng

Trong khi đó, đội trưởng Duy Mạnh thể hiện quyết tâm: "Trận đấu rất quan trọng với tôi cũng như tuyển Việt Nam. Chúng tôi cố gắng tập trung cao độ để có thể thi đấu tốt và tuân thủ những chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là 3 điểm".

Trận tuyển Việt Nam vs Lào lăn bóng vào lúc 19h ngày 19/11 trên SVĐ Quốc gia Lào.