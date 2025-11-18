"Chúng tôi sẵn sàng tiếp đón tuyển Việt Nam. Dù biết đây là một trận đấu khó khăn, nhưng tuyển Lào chiến đấu hết mình, không chỉ muốn giành chiến thắng mà còn muốn học hỏi từ một đội bóng mạnh hơn như tuyển Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản: hạn chế tối đa sai lầm, không để thủng lưới và cố gắng tận dụng mọi cơ hội ghi bàn dù là nhỏ nhất", HLV Ha Hyeok Jun của Lào nhấn mạnh.

"Tôi và HLV Kim Sang Sik là bạn bè thân thiết. Chúng tôi cùng quê ở Busan, Hàn Quốc. Tất nhiên là nếu tôi thua tuyển Việt Nam thì không vui và thất vọng. Nhưng tôi phải công nhận những gì HLV Kim Sang Sik đã làm được cho tuyển Việt Nam là rất tuyệt vời. Chúng tôi rất muốn giành chiến thắng, nhưng tôi tin rằng tuyển Lào cũng học hỏi được rất nhiều từ việc đối đầu với nhà vô địch ASEAN Cup 2024", chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm.

HLV Ha Hyeok Jun của Lào muốn gây bất ngờ trước tuyển Việt Nam.

HLV Ha Hyeok Jun dành những lời khen tới Xuân Son, nhưng khẳng định tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ nguy hiểm khác: "Đó là một cầu thủ rất giỏi. Tuy nhiên, việc chúng tôi quá tập trung vào anh ấy khiến đội lơ là những cầu thủ khác. Vì vậy, dù Xuân Son hay Quang Hải ra sân, chúng tôi vẫn tuân thủ lối chơi định sẵn".

Thuyền trưởng tuyển Lào tin rằng tuyển Việt Nam sẽ tiến xa ngay cả khi không cần phải nhập tịch ồ ạt như Malaysia hay Indonesia ở trong khu vực: "Chúng tôi đối đầu với tuyển Việt Nam và gặp Malaysia hai lần vào tháng trước. Tuyển Việt Nam chú trọng vào các cầu thủ nội, những cầu thủ gốc Việt. Trong khi đó, Malaysia lại có rất nhiều cầu thủ nhập tịch. Mặc dù ở thời điểm này, tôi nghĩ cả hai đội đều cạnh tranh tấm vé đi tiếp, nhưng tôi tin rằng Việt Nam là đội mạnh hơn".

Trận tuyển Việt Nam vs Lào lăn bóng vào lúc 19h ngày 19/11 trên SVĐ Quốc gia Lào.